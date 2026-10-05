*
الاثنين: 05 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

رسالة من عمر زوربا بعد القبض على سارقي مقهاه

  • 05 أكتوبر 2026
  • 16:45
رسالة من عمر زوربا بعد القبض على سارقي مقهاه

خبرني  - وجّه منشئ المحتوى عمر زوربا رسالة شكر إلى الأجهزة الأمنية، بعد إلقاء القبض على المشتبه بهم في حادثة سرقة مبلغ مالي من قاصة في مقهى يملكه في العاصمة عمّان.

وأشاد زوربا بما وصفها بـ"احترافية ومهنية" رجال الأمن وسرعة متابعتهم للقضية، قائلاً إن الأمر يدعو إلى الفخر بمستوى رجال الأمن في المملكة.

وشكر زوربا العاملين في البحث الجنائي بمركز أمن صويلح، الذين وعدوه بحل القضية في أقل من يوم، ليتم القبض على المشتبه بهم خلال 12 ساعة فقط.

وتالياً منشور زوربا:

  • بعد تعرض الكافيه عندي للسرقة، شفت بعيني شو يعني احتراف، سرعة، متابعة، ودقة بالتفاصيل… من أول لحظة وحتى كشف السارق، كان في عمل ومتابعة بتخلّي الواحد يرفع راسه ويفتخر إنه في بلدنا رجال بهالمستوى.
  • يمكن بالنسبة إلهم هاي شغلتهم ، لكن بالنسبة إلي، الطريقة والسرعة والاهتمام اللي تعاملوا فيها مع الموضوع تستحق أكثر من مجرد كلمة “شكراً "
  • وخصوصا شباب بحث جنائي مركز امن صويلح ، وعدوني ما يمر يوم وتنحل ، وحلوها ب ١٢ ساعه

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الرواشدة يغادر موقع الناطق الرسمي في (المستقلة للانتخاب) إلى وظيفة مستشار
الرواشدة يغادر موقع الناطق الرسمي في (المستقلة للانتخاب) إلى وظيفة مستشار
  • 2026-10-05 18:20
اعلان نتائج قبول الطلبة أبناء الأردنيات - رابط
اعلان نتائج قبول الطلبة أبناء الأردنيات - رابط
  • 2026-10-05 18:07
الاردن.. توصيل 129 ألف طلب أدوية إلى منازل المرضى منذ بداية العام 
الاردن.. توصيل 129 ألف طلب أدوية إلى منازل المرضى منذ بداية العام 
  • 2026-10-05 17:18
الوزير العودات: الأردن يمضي بثبات في مسيرة التحديث السياسي
الوزير العودات: الأردن يمضي بثبات في مسيرة التحديث السياسي
  • 2026-10-05 16:54
الملك وولي عهد أبوظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة - الشيدية – معان
الملك وولي عهد أبوظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة - الشيدية ...
  • 2026-10-05 16:51
449 مليون دينار.. لجنة أمانة عمّان تصادق على موازنة 2027
449 مليون دينار.. لجنة أمانة عمّان تصادق على موازنة 2027
  • 2026-10-05 15:45