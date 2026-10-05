رسالة من عمر زوربا بعد القبض على سارقي مقهاه

خبرني - وجّه منشئ المحتوى عمر زوربا رسالة شكر إلى الأجهزة الأمنية، بعد إلقاء القبض على المشتبه بهم في حادثة سرقة مبلغ مالي من قاصة في مقهى يملكه في العاصمة عمّان.

وأشاد زوربا بما وصفها بـ"احترافية ومهنية" رجال الأمن وسرعة متابعتهم للقضية، قائلاً إن الأمر يدعو إلى الفخر بمستوى رجال الأمن في المملكة.

وشكر زوربا العاملين في البحث الجنائي بمركز أمن صويلح، الذين وعدوه بحل القضية في أقل من يوم، ليتم القبض على المشتبه بهم خلال 12 ساعة فقط.

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