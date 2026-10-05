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‏روبيو: لدينا اتفاقيات والتزامات أمنية مع السعودية وسنفي بها

  • 05 أكتوبر 2026
  • 16:40
‏روبيو لدينا اتفاقيات والتزامات أمنية مع السعودية وسنفي بها

خبرني - أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو ‏روبيو أن بلاده لديها اتفاقيات والتزامات أمنية مع السعودية، متعهدا بأنه سيتم "الوفاء بها".

وقال روبيو في تصريح إن "الحوثيين هاجموا السعودية وشكلوا تهديدا، ومن الواضح أن السعوديين تعرضوا للهجوم وهم يدافعون عن أنفسهم، ولهم الحق في ذلك". 

واعتبر أن "ما يحدث حاليا في اليمن هو هجوم مضاد على اعتداءات الحوثيين"، مشيرا إلى أن "القوات اليمنية ستحاول استعادة الأراضي التي طُردت منها".

هذا وشهد اليمن اليوم الاثنين، أحداثا متسارعة، بعد إعلان القوات الحكومية السيطرة على باب المندب، وإعلان رئيس المجلس الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، إطلاق عملية "فجر اليمن" العسكرية والأمنية الشاملة، والتي تهدف إلى ما أسماه "إنهاء انقلاب الحوثيين" في العاصمة صنعاء.

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