(واتحقق الحلم).. محمد فضل شاكر يحتفل بعودة والده

خبرني - احتفل الفنان محمد فضل شاكر بالإعلان رسميًا عن عودة والده، الفنان اللبناني فضل شاكر، إلى إحياء الحفلات الجماهيرية، بعد غياب امتد لسنوات، وذلك من بوابة موسم الرياض 2026.

وشارك محمد عبر خاصية "الستوري" في حسابه على "إنستغرام" الملصق الرسمي للحفل المرتقب، معبرًا عن سعادته بعودة والده، وكتب: "واتحقق الحلم"، قبل أن يضيف في منشور آخر: "الملك راجع".

ومن المقرر أن يقف فضل شاكر أمام جمهوره يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية الرياض، في أول حفل مباشر له منذ سنوات طويلة.

وتزايد الاهتمام بالحفل بعدما كشفت قناة "ONE TV" اللبنانية عن احتمال مشاركة محمد فضل شاكر والده في ديو غنائي على المسرح، ليشكل ظهورهما معًا إحدى مفاجآت الأمسية المرتقبة.

ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل الأغنية المحتمل أن تجمع الأب والابن، كما لم يصدر إعلان رسمي يؤكد مشاركتهما معًا.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، قد أعلن إقامة حفل فضل شاكر ضمن موسم الرياض، موضحًا أن تذاكر الأمسية ستطرح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول عند الساعة الثامنة مساءً.

كما ظهر فضل شاكر في مقطع فيديو نشره آل الشيخ عبر حساباته، تحدث خلاله عن تحضيراته للحفل واستعداده للسفر إلى الرياض، بالتزامن مع الإعلان عن عودته إلى جمهوره.

ولا تتوقف عودة الفنان اللبناني عند حفل الرياض، إذ يستعد لاستئناف نشاطه الفني تدريجيًا، واستكمال عدد من المشروعات الغنائية التي بدأ التحضير لها تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.