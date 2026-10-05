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أرامكو: لولا خط الأنابيب (شرق - غرب) لبلغ سعر برميل النفط 200 دولار

  • 05 أكتوبر 2026
  • 16:15
أرامكو لولا خط الأنابيب شرق غرب لبلغ سعر برميل النفط 200 دولار

خبرني - صرح الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" أمين الناصر بأن خط الأنابيب "شرق - غرب" حال دون بلوغ أسعار النفط مستويات كارثية قائلا إن عقود "برنت" كانت ستبلغ 200 دولار للبرميل لولا هذا الخط.

وجاءت تصريحات الناصر خلال مشاركته في منتدى "إنرجي إنتليجنس" في لندن، حيث شدد على أن خط "شرق - غرب" شكل شريانا حيويا للسعودية والعالم على حد سواء، إذ أتاح للمملكة نقل النفط إلى محطاتها على البحر الأحمر وتجاوز مضيق هرمز الذي أغلقته إيران فعليا منذ نهاية فبراير 2026.

وقال الناصر إن العالم فقد نحو 3 مليارات برميل من إمدادات النفط منذ بدء النزاع، وإن مليار برميل أفرج عنها من المخزونات العالمية. وحذر من أن إعادة ملء هذه المخزونات قد تستغرق ما يصل إلى عامين.

وذكر أن ​الشركة قادرة على الوصول لكامل طاقتها ​الإنتاجية المستدامة ​البالغة 12 مليون ‌برميل ⁠يوميا خلال أيام.وأوضح الناصر "نظامنا قوي"، مضيفا أن ​الشركة ​تمتلك ⁠احتياطيات استراتيجية ومرونة ​تتيح لها ​تحويل ⁠مسارات الإنتاج حسب ⁠الحاجة.

ويبرز تقدير الناصر بشأن سعر 200 دولار للبرميل الدور المحوري الذي لعبه خط الأنابيب في احتواء الأزمة، ويسمح الخط، البالغة طاقته 7 ملايين برميل يوميا، للسعودية بنقل النفط من حقولها الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

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