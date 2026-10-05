المعلم.. رسالة وطن وبناء إنسان

في يوم المعلم، لا نحتفل بشخصٍ يقف أمام الطلبة ليشرح درسًا فحسب، بل نحتفي برسالةٍ عظيمة، وبإنسانٍ يحمل أمانة بناء العقول وصناعة المستقبل.

المعلم هو من يزرع أول بذرة للعلم، ويغرس في نفوس أبنائنا قيم الانتماء والمسؤولية والأخلاق. وقد تكون كلمة من معلم سببًا في تغيير حياة طالب، وتشجيعه على النجاح، والإيمان بقدراته، وتحقيق حلمه.

وفي مديرية تربية جرش، كما في جميع مديريات التربية والتعليم في محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، يقف معلمون ومعلمات يواصلون رسالتهم بكل إخلاص، ويبذلون من وقتهم وجهدهم من أجل أبنائنا وبناتنا، رغم ما يواجهونه من تحديات.

ومن حق المعلم علينا أن نقدر جهوده، وأن نمنحه ما يستحق من احترام وتكريم ودعم، لأن الاستثمار الحقيقي في الأوطان يبدأ من الاستثمار في الإنسان، والمعلم هو شريك أساسي في صناعة هذا الإنسان.

إن تكريم المعلم لا يكون في يوم واحد فقط، فالمعلم يستحق التقدير في كل يوم، ويستحق أن نوفر له بيئة تعليمية تليق برسالته، وأن نستمع إلى احتياجاته، ونسانده في أداء دوره التربوي والإنساني.

وفي هذه المناسبة، أتقدم بكل المحبة والاعتزاز إلى معلمات ومعلمي مديرية تربية جرش، ومعلمي ومعلمات جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، بالشكر والعرفان على ما يقدمونه من عطاء، وما يحملونه من أمانة ورسالة سامية.

كل عام وأنتم أصحاب رسالة، وشركاء حقيقيون في بناء الإنسان والوطن.

دمتم بخير، ودام الأردن عزيزًا شامخًا بأبنائه وبناته.

