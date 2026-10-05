تقرير: توقعات بأن يلامس الذهب مستويات قياسية جديدة في 2027

خبرني - توقعت شركات عالمية للمعادن النفيسة، أن تسجل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة في عام 2027، مع توجه المستثمرين إلى البحث عن بدائل للأصول التقليدية المقومة بالدولار، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتزايد العجز المالي في الولايات المتحدة وحالة عدم اليقين بشأن السياسات.

وأظهرت التوقعات أن يبلغ متوسط سعر الذهب 5330 دولارا للأوقية في عام 2027، بزيادة تقارب 22% عن المستويات الحالية، لكنها أشارت إلى أن احتمال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تشديد سياسته النقدية لمواجهة التضخم الذي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، قد يشكل ضغوطا على الأسعار في الأجل القريب.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية مستوى قياسيا عند 5594.82 دولارا للأوقية في أواخر كانون الثاني، لكنه تراجع منذ ذلك الحين بنحو 25%، بفعل صعود أسعار الطاقة وتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسته النقدية، فيما تتداول الأسعار حاليا قرب 4152.27 دولارا للأوقية.

وتشير التوقعات وفقا للتقرير إلى ارتفاع أسعار الفضة خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، مستفيدة من العديد من عوامل الاقتصاد الكلي نفسها التي تدعم الذهب.

وبحسب التقرير، سيكون تجدد اهتمام المستثمرين، وليس شح المعروض في السوق الفعلية، العامل الرئيسي الداعم لمكاسب الفضة، متوقعة أن يتجاوز متوسط سعرها 90 دولارا للأوقية في الربع الأخير من عام 2027، مقارنة مع متوسط 70 دولارا للأوقية في الربع الأخير من عام 2026.

وأضاف التقرير أن البلاتين سيظل مدعوما باستمرار العجز في السوق، رغم تراجع شح المعروض الفعلي، مرجحا أن يبلغ متوسط سعر المعدن 2060 دولارا للأوقية في عام 2027، مع تسجيل عجز سنوي في السوق للعام الخامس على التوالي.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى ضمن مجموعة البلاتين، فتبدو آفاق البلاديوم أقل إيجابية، إذ يتوقع أن يبلغ متوسط سعره 1330 دولارا للأوقية في عام 2027، في ظل ضعف الطلب من قطاع السيارات، وتحسن إمدادات المناجم، وزيادة أحجام إعادة التدوير.