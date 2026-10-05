449 مليون دينار.. لجنة أمانة عمّان تصادق على موازنة 2027

خبرني - صادقت لجنة أمانة عمّان، في جلستها الثالثة عشرة العادية التي عقدت الاثنين برئاسة رئيس لجنة أمانة عمّان أحمد الملكاوي، على مشروع موازنة الأمانة للعام المقبل 2027، البالغة 449 مليون دينار، وعلى الموازنات التأشيرية للأعوام 2028 و2029 و2030.

ووفقًا للموازنة، توزعت الإيرادات المقدرة بين ذاتية بواقع 414 مليونًا و718 ألف دينار، ومنح بنحو 5 ملايين و653 ألف دينار، وعوائد المحروقات والتراخيص 25 مليونًا و500 ألف دينار، ومصادر التمويل الأخرى بنحو 3 ملايين و151 ألف دينار.

كما بلغ إجمالي النفقات المقدرة (الجارية والرأسمالية) نحو 449 مليون دينار، حيث بلغت النفقات الجارية 271 مليونًا و367 ألف دينار، والنفقات الرأسمالية 177 مليونًا و655 ألف دينار.

وقال الملكاوي خلال الجلسة، إن إعداد مشروع الموازنة لعام 2027 جاء نتيجة جهود مشتركة بين القطاع المالي وكافة قطاعات أمانة عمّان، وبعد مراجعة احتياجات قطاعات الأمانة ومشاريعها ومبادراتها، وترتيبها وفق أثرها وأولوياتها، وربطها بالأهداف الاستراتيجية لأمانة عمّان.

وأضاف أن هذه الموازنة تسعى إلى تلبية احتياجات المرحلة القادمة، حيث إن بنودها تركز على المبادرات ذات الأولوية التي تضمن تحسين جودة الخدمات وتنعكس إيجابيًا على حياة المواطن.

وأشار إلى أن إعداد الموازنة استند إلى مرتكزات أساسية، في مقدمتها تحقيق الاستدامة المالية لأمانة عمّان، وضبط الإنفاق وتحسين أدوات التحصيل وترشيد النفقات، بما يحقق التوازن المطلوب بين الاستقرار المالي وتجويد الخدمات المقدمة.

ووافقت اللجنة خلال الجلسة على توصيات لجنة الاستثمار في الأمانة.