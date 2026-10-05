شخص ينهار أمامك فجأة.. خطوات قد تساعد في إنقاذ حياته

خبرني - قد يتحول وجودك في مقهى أو مركز تجاري أو مكان العمل خلال ثوانٍ إلى موقف طارئ، عندما ينهار شخص أمامك بصورة مفاجئة ويتوقف عن الاستجابة، لتصبح سرعة تصرف المحيطين به عاملًا مهمًا في فرص نجاته.

وأوضح طبيب الأعصاب سودير كومار عبر حسابه على "إنستغرام" أن التعامل الأولي مع حالات توقف القلب المفاجئ لا يتطلب بالضرورة خبرة طبية، مشيرًا إلى أن الإنعاش القلبي الرئوي باستخدام اليدين فقط قد يضاعف أو حتى يثلث فرص النجاة.

ماذا تفعل؟

الخطوة الأولى تتمثل في التحقق من استجابة الشخص وتنفسه. فإذا كان فاقدًا للوعي ولا يتنفس بصورة طبيعية، أو يصدر شهقات فقط، يجب طلب خدمات الطوارئ فورًا.

ويُنصح بتكليف شخص آخر بالاتصال بالإسعاف وإحضار جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي "AED"، إذا كان متوفرًا في المكان.

بعد ذلك، تبدأ ضغطات الصدر بوضع اليدين في منتصف الصدر والضغط بقوة وسرعة بمعدل يتراوح بين 100 و120 ضغطة في الدقيقة، مع الاستمرار حتى وصول المسعفين أو تجهيز جهاز إزالة الرجفان.

وتكمن أهمية الضغطات في المساعدة على استمرار تدفق الدم إلى الدماغ والقلب خلال الدقائق الحرجة التي تسبق وصول فرق الطوارئ.

أخطاء يجب تجنبها

ويحذر كومار من محاولة إجلاس الشخص أو رفعه بعد انهياره، مشددًا على ضرورة إبقائه مستلقيًا على ظهره أثناء التعامل مع الحالة.

كما ينبغي عدم إعطاء فاقد الوعي الماء أو الطعام أو الأدوية عن طريق الفم.

وبحسب جمعية القلب الأمريكية، يُوصى بالإنعاش القلبي الرئوي باستخدام اليدين فقط للمارة الذين يشاهدون مراهقًا أو بالغًا ينهار فجأة خارج المستشفى.

أما الإنعاش التقليدي الذي يتضمن التنفس الإنقاذي، فيُستخدم عادة لدى الأشخاص المدربين، ويعتمد على 30 ضغطة على الصدر تتبعها نفختان.

ويشدد المختصون على أن سرعة الاتصال بالطوارئ والبدء بالإنعاش، إلى جانب استخدام جهاز إزالة الرجفان عند توفره، قد تكون حاسمة خلال الدقائق الأولى من توقف القلب.