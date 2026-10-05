تناول البروتين قبل النوم.. هل يقدم أي فوائد صحية؟

خبرني - تؤكد الأبحاث الطبية الحديثة أهمية تناول البروتين قبل النوم لدوره البارز في تعزيز صحة الجسم ودعم اللياقة البدنية، لاسيما لدى الأفراد الذين يمارسون أشكالاً مختلفة من التمارين الرياضية.

وتعد مرحلة النوم الفترة الذهبية التي يخضع فيها الجسم للتعافي والتجدد، حيث يسهم استهلاك كميات مناسبة من البروتين في تزويد الأنسجة بالعناصر الغذائية الضرورية على مدار الليل.

وتشير دراسات متخصصة نقل نتائجها موقع MIbluedaily الصحي إلى أن تناول البروتينات بطيئة الهضم، مثل بروتين الكازين المشتق من الحليب أو بروتين البازيلاء النباتي، يزيد من تدفق الأحماض الأمينية طوال فترة النوم.

وينعكس هذا الأمر إيجابياً على معدلات بناء البروتين العضلي وإصلاح الألياف المتضررة جراء المجهود البدني، بالإضافة إلى تحسين قدرة التحمل لدى رياضي الجري والتمارين الهوائية وتطوير أدائهم العام دون أن يؤثر ذلك سلباً على عمليات حرق الدهون الليلية.

ولتحقيق هذه الفوائد بشكل أمثل، ينصح الخبراء باختيار مصادر غذائية متكاملة توفر البروتين بطيء الهضم بدلاً من الاعتماد المفرط على المكملات.

وتتنوع هذه الخيارات لتشمل الجبن القريش، والبيض المسلوق، ولبن الزبادي اليوناني، والأسماك الدهنية، وزبدة المكسرات.

كما يفضل للبالغين الممارسين للرياضة بانتظام تناول ما يتراوح بين 10 إلى 20 غراماً من البروتين قبل الذهاب إلى النوم، بينما قد يحتاج الرياضيون المحترفون إلى كميات أكبر تصل إلى 40 غراماً بناءً على كثافة تدريباتهم اليومية.

وعلى الرغم من هذه المزايا العظيمة، يشدد المختصون على ضرورة مراعاة الحالة الصحية لكل فرد؛ إذ قد يتسبب تناول الطعام مباشرة قبل النوم في اضطرابات مستويات الأنسولين لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

وفي حال تفضيل مكملات البروتين المساحيق، يلزم اختيار المنتجات التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكريات والدهون المشبعة مع مراعاة ألا تتجاوز سعراتها الحرارية الحدود الموصى بها طبياً لضمان تعافٍ صحي وآمن.