الأمير أندرو يطلب مراجعة إجراءات الشرطة البريطانية في ملف إبستين

خبرني - بدأ أندرو ماونتباتن-ويندسور، الشقيق الأصغر للملك تشارلز، إجراءات قانونية ضد شرطة "وادي التايمز" البريطانية، اعتراضًا على إجراءات اتخذتها بحقه خلال تحقيق مرتبط بملفات رجل الأعمال جيفري إبستين، وفق صحيفة "تلغراف".

وبحسب الصحيفة، طلب الأمير أندرو من المحكمة إجراء مراجعة قضائية لمدى قانونية تصرفات الشرطة، بما في ذلك مذكرات التفتيش التي سمحت بمداهمة منزله في عقار "ساندرينغهام"، إضافة إلى مقر إقامته السابق "رويال لودغ" في وندسور.

وكان أندرو قد أوقف في فبراير للاشتباه في ارتكابه مخالفات أثناء توليه منصب ممثل تجاري خاص بين عامي 2001 و2011، على خلفية مزاعم بأنه مرّر وثائق حكومية إلى إبستين خلال تلك الفترة.

وخضع بعد توقيفه لاستجواب استمر طوال اليوم من قبل محققي شرطة "وادي التايمز"، التي أعلنت أنها تحقق في مزاعم تتعلق بتسريب وثائق إلى إبستين.

وينفي أندرو ارتكاب أي مخالفات مرتبطة بإبستين، لكنه سبق أن أعرب عن أسفه لعلاقته برجل الأعمال المدان بجرائم جنسية.

وكان الأمير أندرو قد تخلى عن مهامه الملكية الرسمية عام 2019، على خلفية علاقته بإبستين. وفي أكتوبر الماضي، جُرد من ألقابه وتشريفاته بقرار من شقيقه الملك تشارلز، مع تصاعد الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن علاقته بإبستين.