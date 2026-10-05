خبرني - جدّدت شركة زين الأردن ومؤسسة لوياك اتفاقية التعاون التي تجمعهما، لإطلاق النسخة الثانية من برنامج التدريب العملي )مُستقبلك زين(، الذي يُعنى بتأهيل طلبة الجامعات وحديثي التخرّج من تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، بمن فيهم الطلبة من ذوي الإعاقة، وتزويدهم بالمهارات والخبرات التي تساعدهم على بدء مسيرتهم المهنية والانخراط في سوق العمل.

ويأتي البرنامج ضمن جهود زين الرامية إلى الاستثمار في الطاقات والكفاءات الوطنية الشابة، من خلال إتاحة تجارب عملية ومعارف متخصصة تُسهم في تطوير مهارات المشاركين ورفع جاهزيتهم للاستفادة من الفرص المهنية المتاحة، بما يعزز قدرتهم على دخول سوق العمل والمنافسة فيه، حيث بلغت نسبة التوظيف بين خريجي النسخة الأولى من البرنامج الـ 97.2 % ، كما يعكس إطلاق النسخة الثانية من البرنامج مواصلة الشركة دعم قِطاع التعليم وتهيئة بيئة محفزة أمام الطلبة والخريجين لتطوير قدراتهم وبناء مسارات مهنية مستدامة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية للتنمية وإمدادهم بالمهارات والخبرات التي تفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو وتحقيق الاستقلال الاقتصادي والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

ويتضمن برنامج (مُستقبلك زين) 30 فرصة تدريبية موزّعة على مرحلتين تشملان التدريب النظري والعملي، ويشارك المستفيدون في مجموعة من الجلسات المتخصصة التي تتناول متطلبات سوق العمل واتجاهاته وآليات التعامل مع بيئته، إلى جانب مهارات حياتية ومهنية تشمل إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط، فضلاً عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها، كما يشتمل البرنامج على 16 ساعة من العمل التطوعي ضمن مبادرة (التطوع سعادتي) التابعة لمؤسسة لوياك، بما يتيح للمشاركين خوض تجربة مجتمعية تعزز لديهم روح التعاون والعمل الجماعي وروح المبادرة والمسؤولية تجاه المجتمع.

كما يوفّر البرنامج للمشاركين مساحة لتطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية والتعرف بصورة أقرب إلى متطلبات بيئة العمل واكتساب خبرات تساعدهم في التعامل مع التحديات المهنية والاستعداد للمرحلة المقبلة من حياتهم العملية.

يُذكر بأن الشراكة التي تجمع زين الأردن ومؤسسة لوياك تمتد منذ عام 2018، حيث شهدت تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى دعم قطاع التعليم وخدمة المجتمعات المحلية ضمن برنامج (هومز) التابع لمؤسسة لوياك، وقد ساهمت شركة زين في إطار هذا البرنامج بإصلاح وترميم 8 مدارس حكومية في عدد من القرى والمناطق في مختلف أنحاء المملكة، وهي: مدرسة عثمان بن عفان في جرش عام 2018، ومدرسة جلعاد الأساسية المختلطة عام 2019، ومدرسة عفنان الأساسية المختلطة التابعة لمديرية تربية قصبة مادبا عام 2020، ومدرستا نجدة الأساسية للبنين ونجدة الأساسية المختلطة في جرش عام 2021، ومدرسة الباسلية في لواء الجيزة عام 2022، ومدرسة القسطل عام 2023، ومدرسة أم الينابيع الأساسية المختلطة في عجلون عام 2025.