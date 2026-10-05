أرقام مروعة عن الاعتداءات الجنسية في مدارس بريطانيا

خبرني - كشف تحقيق استند إلى بيانات الشرطة عن أرقام مقلقة بشأن الجرائم الجنسية المسجلة ضد الأطفال في مدارس إنجلترا وويلز، وسط دعوات لتعزيز إجراءات الحماية والتعامل مع تأثير المحتوى الضار عبر الإنترنت في سلوك القاصرين.

وأظهرت بيانات جُمعت عبر طلبات بموجب قانون حرية المعلومات أن الشرطة سجلت ما لا يقل عن 8500 جريمة جنسية ضد أطفال تبلغ أعمارهم 13 عامًا أو أقل، بين عامي 2021 و2025، بمعدل يقترب من 4.7 واقعة يوميًّا.

وشملت الأرقام وفقًا لـ"ديلي ميل" نحو ألفي بلاغ يتعلق بالاغتصاب أو محاولة الاغتصاب خلال الفترة نفسها، فيما كان أكثر من ثلث الضحايا في هذه الحالات دون سن 13 عامًا.

وجاءت البيانات بعد توجيه طلبات إلى 43 قوة شرطة في إنجلترا وويلز، استجابت منها 33 قوة؛ ما يعني أن الأرقام المعلنة قد لا تقدم صورة كاملة عن حجم الظاهرة.

وفي 1890 واقعة على الأقل من الجرائم الجنسية المبلغ عنها ضد أطفال تقل أعمارهم عن 13 عامًا، جرى تسجيل المشتبه به على أنه دون سن 18 عامًا. كما أظهرت الحالات التي حُدد فيها جنس الضحية أن الفتيات شكلن نحو ثلثي الضحايا.

وتضمنت البيانات أيضًا 6140 جريمة مرتبطة بحيازة أو التقاط أو إنتاج أو توزيع صور غير لائقة أو محظورة لأشخاص دون سن 18 عامًا.

ووصفت مفوضة شؤون الأطفال في إنجلترا، راشيل دي سوزا، الاعتداءات الجنسية بين الأطفال بأنها مشكلة واسعة النطاق، محذرة من تأثير تعرض القاصرين للمحتوى الإباحي العنيف عبر الإنترنت في تشكيل بعض السلوكيات الضارة.

من جهتها، وصفت الحكومة البريطانية الأرقام بأنها "مروّعة"، مؤكدة أن المدارس ملزمة قانونيًّا بالاستجابة للعنف والتحرّش الجنسيين، إلى جانب تدريب العاملين على اكتشاف مؤشرات الخطر مبكرًا ودعم الضحايا.

وشدَّدت دي سوزا على أن القضية تتجاوز حدود المدارس، معتبرة أنها مشكلة مجتمعية تتطلب معالجة أسبابها، وتعزيز التوعية بالعلاقات الصحية والموافقة، وضمان حصول الأطفال الذين يبلغون عن الاعتداءات على الدعم المناسب.