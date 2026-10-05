(سبايدر مان: يوم جديد) يتجاوز 2.5 مليار دولار عالميًا

خبرني - تجاوز فيلم "سبايدر مان: يوم جديد"، Spider-Man: Brand New Day، حاجز 2.5 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، ليصبح ثالث فيلم في تاريخ السينما يحقق هذا الإنجاز، بعد Avengers: Endgame وAvatar.

وحقق الفيلم، الذي يؤدي بطولته توم هولاند، نحو 954.5 مليون دولار في شباك التذاكر بأمريكا الشمالية، إلى جانب 1.551 مليار دولار من الأسواق الدولية، ليصل إجمالي إيراداته إلى نحو 2.506 مليار دولار.

وبهذه الإيرادات، يحتل الفيلم المركز الثالث بين الأعمال التي تجاوزت حاجز 2.5 مليار دولار عالميًا، خلف Avengers: Endgame بإيرادات بلغت نحو 2.9255 مليار دولار، وAvatar الذي حقق نحو 2.9237 مليار دولار.

ويعد "سبايدر مان: يوم جديد" الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرجل العنكبوت التي يؤدي هولاند بطولتها، كما أصبح أول فيلم منفرد لبطل خارق مقتبس من القصص المصورة يتجاوز حاجز 2.5 مليار دولار عالميًا، من دون مشاركة جماعية لعدد من الأبطال الخارقين.

ووفق الأرقام، بلغت إيرادات الفيلم نحو 360 مليون دولار في أمريكا الشمالية و932 مليون دولار عالميًا خلال فترة عرضه الأولى، ليصبح من أبرز الإصدارات السينمائية لعام 2026.

وبميزانية إنتاج تقدر بنحو 225 مليون دولار، حقق الفيلم أيضًا أعلى إيرادات لأي إصدار سينمائي لشركة Sony Pictures.

كما يتصدر الفيلم قائمة الأعمال المقتبسة من القصص المصورة الأعلى إيرادًا في 2026، متقدمًا على إعادة عرض Avengers: Endgame وفيلم Supergirl.

ويتزامن ذلك مع ترقب طرح الفيلم عبر المنصات الرقمية، وسط تقارير تحدثت عن احتمال إتاحته في 6 أكتوبر، مع استمرار التكهنات بشأن موعد الإصدار الرقمي النهائي.