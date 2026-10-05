لا يترك الذكاء الاصطناعي بالضرورة علامة واضحة تقول إن هذا النص مولَّد آلياً، وبدلاً من ذلك، يبحث الباحثون عن مجموعة من المؤشرات اللغوية والأسلوبية مثل الكلمات المستخدمة وطريقة تركيب الجمل وعلامات الترقيم وأنماط الكتابة المتكررة.

هدى بوعمر، وهي خبيرة في معالجة اللغة الطبيعية وتعلّم الآلة، وأستاذة مشاركة في جامعة كارنيغي ميلون في الدوحة، توضح رؤيتها حول كيفية التمييز بين المحتوى المولَّد بالذكاء الاصطناعي والمحتوى الذي يكتبه الإنسان بدون التدخل الآلي، وتقول لبي بي سي نيوز عربي: "نظرياً، يمكن اكتشاف النصوص التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، لكن المهمة تزداد صعوبة مع تطور النماذج. ففي الإنجليزية، الأدوات أكثر تطوراً بينما لا تزال محدودة في العربية بسبب غياب مجموعات بيانات مرجعية كبيرة من ناحية، وتنوع الأنماط الكتابية العربية مثل الفصحى والعامية المكتوبة من ناحية أخرى، علاوة على ذلك، النصوص المولّدة آلياً قد تبدو أكثر كمالاً من الكتابة البشرية، ما يجعل التمييز بينها وبين النصوص البشرية أكثر تعقيداً".

وبحسب الدراسة، تضاعف استخدام علامة ( ـــ )الشرطات الطويلة تقريباً، منذ عام 2023، كما زاد استخدام كلمات وعبارات معينة حددها الباحثون بوصفها سمات مرتبطة بالنصوص المولّدة بالذكاء الاصطناعي.

لكن الدراسة تؤكد أن علامة واحدة بمفردها لا تستطيع إثبات أن نصاً ما كتب بواسطة الذكاء الاصطناعي، فالفكرة هي جمع عدد من المؤشرات لتقدير احتمال وجود مشاركة للذكاء الاصطناعي.

هل يفهم الذكاء الاصطناعي تنوّع اللغة العربية؟

ترى هدى بوعمر أن اللغة العربية تواجه تحديات مع الذكاء الاصطناعي أكثر من اللغات الأخرى، "بسبب قلة كمية البيانات الرقمية المتاحة باللغة العربية اللازمة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي مقارنة بالإنجليزية".

إن التنوع الكبير بين الفصحى واللهجات وتعقيد تركيب الكلمات وقلة البيانات الموثوقة خصوصاً باللهجات العربية، وهي عوامل تجعل أنظمة الذكاء الاصطناعي تفهم الإنجليزية وتتعامل معها بشكل أفضل في كثير من الحالات، وفقاً لهدى بوعمر، التي عملت مع عدد من زملائها على مشروع MADAR وهو عبارة عن (تطبيقات وموارد تدعم لهجات عربية متعددة) بهدف بناء موارد ومدونات موازية تغطي عشرات اللهجات العربية.

من ناحية أخرى، تقول نهى ميللر، وهي بروفسورة في جامعة الشارقة وباحثة متخصصة في الإعلام العربي والصحافة الرقمية، لبي بي سي نيوزعربي: "صحيح أن فهم الذكاء الاصطناعي للغة العربية آخذ في تحسن، لكن التحدي لا يقتصر على اللغة فقط بل يشمل الثقافة أيضاً. فقد تنتج نصاً سليماً لغوياً لكنه يعكس مرجعيات غربية أكثر من العربية. ناهيك عن أن الأنظمة العربية نفسها تواجه صعوبة في فهم بعض اللهجات بسبب التنوع الثقافي واللغوي الكبير في العالم العربي".

نزار حبش - وهو بروفسور في علوم الكمبيوتر في جامعة نيويورك أبوظبي وباحث متخصص في الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة العربية رقمياً - يرى أن التحدي وتأثير الذكاء الاصطناعي بالنسبة للغة العربية "يتمثل في الازدواجية بين اللهجات والفصحى، لأن الأخيرة ليست اللغة الأم التي يكتسبها الناس بصورة تلقائية ويحتاج إتقان الكتابة بها إلى الكثير من التدريب والممارسة، وبما أن قراءة أي نص وتقييمه أسهل من كتابته من الصفر، هنا يأتي دور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تقدم مساعدة هائلة ألا وهي خفض عتبة الكتابة بالفصحى وإتاحة التعبير لعدد أكبر من الناس عن أفكارهم بلغة سليمة، وهذا في اعتقادي هدية حقيقية للغة العربية".

تعزيزٌ للإبداع أم إضعافٌ للمهارة؟

بعد إطلاق تشات جي بي تي، بات عدد من مستخدمي اللغة العربية - مثل غيرهم من مستخدمي اللغات الأخرى – يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في صياغة بعض رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وحتى في الترجمة بدلاً من أدوات الترجمة التقليدية وإنشاء محتوى من الصفر.

ورغم عدم وجود إحصاءات خاصة بمستخدمي اللغة العربية، إلا أن البروفسور حبش يعتقد أن استخدامات الذكاء الاصطناعي لا تختلف كثيراً عن اللغات الأخرى وخاصة في المراسلات وتنقيح الأسلوب وتصحيح الأخطاء والترجمة وإعداد الوثائق الرسمية وتلخيص النصوص وتوليد مسودات أولية للمحتوى.

يرى حبش أن فائدته في العربية قد تكون أكبر، لأنه يساعد المستخدم على الانتقال من الفكرة أو اللهجة المحكية إلى نص فصيح وواضح.

إذاً، هل بإمكاننا القول إن الاستعانة بإحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي يجعل المستخدم أكثر براعة في صياغة الكلمات أم إنه يقلل من القدرة على تطوير الأفكار الخاصة به والتعبير عنها؟

إن الخطر حقيقي، لكنه يعتمد على طريقة الاستخدام وفقاً للبروفسور نزار: "الذكاء الاصطناعي هو مجرد أداة، يمكن استخدامه كبديل عن التفكير ومحاورة أفكارنا واختبارها وتوسيعها. من يستخدمه لإنتاج أفكار لا يفهمها قد يبدو بليغاً من دون أن يمتلك مضموناً حقيقياً، ومن يستخدمه لمراجعة أفكاره وتحدّيها قد يصبح أكثر دقة وإبداعاً، وهذه المشكلة سبقت الذكاء الاصطناعي".

هل سيغير الذكاء الاصطناعي طريقة كتابة البشر؟

ربما يكون هذا هو السؤال الأهم في القصة كلها.

فالمشكلة ليست فقط أن الآلات أصبحت قادرة على تقليد الكتابة البشرية بل ماذا يحدث عندما يبدأ البشر أنفسهم في الكتابة بالطريقة التي تقترحها الآلات، وهل يُمكن للكتابة المُولّدة بالذكاء الاصطناعي أن تُؤثر على أسلوب كتابة الصحفيين والكتّاب باللغة العربية؟

تقول البروفسورة نهى ميللر، إن احتمال توليد العربية الاصطناعية، واردٌ جداً.

لكنها تؤكد "أننا بحاجة الى دراسات مطولة لإثبات هذه الاحتمالية، وعلى أية حال فإن الأنظمة الحالية تميل الى توليد محتوى باللغة الفصحى أكثر من محاولة فهم جميع اللهجات، وعلى الأرجح، قد يؤدي ذلك إلى ظهور نمط من الكتابة الرقمية يميل أكثر إلى العربية الفصحى، فضلاً عن أن الدراسات الموجودة حالياً تشير الى استخدام عدد من الصحفيين العرب، الذكاء الاصطناعي في الترجمة والتلخيص والتحرير، وهذا كله يؤثر على الأسلوب الصحفي".

لكن في الوقت نفسه، ترى ميللر أن العلاقة تفاعلية، أي أن "الذكاء الاصطناعي يتعلم من لغة الصحفي والصحفي بدوره يستخدم الذكاء الاصطناعي في الكتابة. لكن قد يؤدي الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي إلى التكرار أو تشابه الأساليب اللغوية".

إذاً، هل سيكون تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الكتابة باللغة العربية إيجابياً أم سلبياً؟

يقول البروفسور نزار حبش، إن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي مزيج من الفرصة والقلق، مع ميل واضح إلى الإيجابية. فبحسب رأيه، يمثل الذكاء الاصطناعي تطوراً بالغ الأهمية من ناحية تشجيع العرب على استخدام العربية بدلاً من التحول إلى الإنجليزية أو الفرنسية، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف جدّية بشأن تراجع الإبداع والمعرفة الأساسية والقدرة على الاحتفاظ بالمعلومات والتفكير المستقل.

بعبارة أخرى، يرى حبش أن المستقبل الإيجابي لا يكمن في تولي الذكاء الاصطناعي الكتابة نيابة عنا، بل في مساعدتنا على ما نكتب ونفكر بصورة أفضل.