 

كيف نجعل الذكاء الاصطناعي أكثر فهماً للعربية وتنوعها؟

يحتاج تطوير الذكاء الاصطناعي باللغة العربية إلى تغيير في طريقة تصميم هذه الأنظمة وليس فقط إلى زيادة كمية البيانات بحسب هدى بو عمر.

وتقول: "إن العربية ليست لغة واحدة بل تشمل الفصحى ولهجات متعددة تختلف من بلد إلى آخر. لذلك، يجب تدريب الأنظمة على نصوص حقيقية من هذه اللهجات والاستعانة بباحثين ومتحدثين عرب من مناطق مختلفة منذ المراحل الأولى للتطوير. كما أن دعم الأبحاث العربية في هذا المجال يمكن أن يساعد في بناء أنظمة تفهم اللغة والثقافة العربية بشكل أفضل، بدلاً من الاكتفاء بتعريب تقنيات صُمّمت أساساً للغة الإنجليزية.

في النهاية، قد يجعل الذكاء الاصطناعي الكتابة بالفصحى أسهل، ويمنح مزيداً من الناس فرصة للتعبير عن أفكارهم بالعربية. لكنه في المقابل يطرح أسئلة أعمق حول الإبداع والتفكير المستقل، وما إذا كانت الكتابة التي تنتجها الآلات ستجعل نصوصنا أكثر تشابهاً.

ويبقى السؤال مفتوحاً: عندما نقرأ نصاً عربياً بعد سنوات من الآن، هل سنسأل مَن كاتب النص أم مَن صاحب الفكرة؟