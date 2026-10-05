ذكرت وزارة الخارجية التركية أن لجنة تابعة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان ستجري محادثات في الرياض الاثنين بحضور مسؤولين أتراك كبار.

وكان رشاد العليمي، رئيس ‌مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قد أعلن في وقت سابق الأحد عن بدء عملية عسكرية واسعة ضد جماعة الحوثي لاستعادة السيطرة على الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

وقال وزير الخارجية الباكستاني يوم الجمعة إن إيران اقترحت الانخراط سياسياً مع الحوثيين عقب الهجمات التي شنتها الجماعة، وهي فكرة ستناقشها اللجنة في اجتماع بالرياض هذا الأسبوع.

وجاء في البيان التركي أن "الاجتماع سيتناول التطورات بالمنطقة في الآونة الأخيرة والمرحلة التي وصلت إليها جهود إضفاء الطابع المؤسسي على التحالف".

وأضاف البيان أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر ورئيس هيئة الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو سيحضرون اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الإستراتيجية لاتفاقية مكة، إلى جانب مسؤولين من باكستان والسعودية.

وقال مصدران عسكريان إن قوات الحكومة اليمنية هاجمت اليوم الاثنين مواقع الحوثيين في مديرية ذوباب المطلة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، وذلك بعد يوم من شن الحكومة اليمنية حملة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت ألوية العمالقة التابعة للحكومة إن أولى وحداتها وصلت إلى منطقة باب المندب.

1,122 عملية ضد الحوثيين

قالت القوات الحكومية اليمنية، إنها "نفذت 1,122 عملية استهدفت مواقع لمليشيا الحوثي"، ضمن عملية "معركة التحرير وإنهاء الانقلاب".