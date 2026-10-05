قررت السلطات الإسرائيلية فرض إغلاق على الضفة الغربية والمعابر المؤدية إلى قطاع غزة، يومَي الاثنين والأربعاء، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، إنه أقر توصية الجيش بفرض الإغلاق يومَي الخامس والسابع من أكتوبر/تشرين الأول، بدعوى "تقييم الوضع الأمني" وبمناسبة إحياء ذكرى هجمات السابع من أكتوبر.

وأوضح كاتس أن الإغلاق المفروض على الضفة الغربية سيكون شاملاً، بناء على توصيات الجيش والتقديرات الأمنية.

ويستثني القرار حالات محددة في الضفة الغربية بعد الحصول على موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى العاملين الأساسيين في القطاع الصحي وحالات مرتبطة بالتزامات قدمتها إسرائيل أمام المحكمة العليا، واحتياجات تتعلق بمنطقة التماسّ.

كما يشمل القرار إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة خلال اليومين، ما يفرض قيوداً إضافية على حركة الفلسطينيين عبر نقاط العبور.

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن وزير الدفاع الإسرائيلي أصدر تعليمات بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق معابر بيت لحم، اعتباراً من الخامس وحتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف أن المرور عبر المعابر سيقتصر على حالات استثنائية تتطلب موافقة مسبقة من الجهات المختصة، مع السماح بعبور الطواقم والعاملين الأساسيين في القطاع الصحي.

ولم يشر البيان الإسرائيلي إلى حادث أمني محدد وراء قرار الإغلاق، مكتفياً بربطه بـ"تقييم الوضع الأمني"، وإحياء ذكرى هجمات السابع من أكتوبر.