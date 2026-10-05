خسائر بنحو 150 مليون دولار بعد السقوط المدوي لفيلم توم كروز الجديد

خبرني - تعرّض الفنان العالمي توم كروز لأحد أسوأ الافتتاحات في مسيرته السينمائية؛ إذ حقَّق فيلمه الجديد "Digger"، للمخرج أليخاندرو غونزاليس إيناريتو، إيرادات صادمة لم تتجاوز 20 مليون دولار عالمياً في أول نهاية أسبوع لعرضه على الشاشات.

ووفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية تكبَّد الفيلم الساخر هذه الخسارة الكبيرة مقابل ميزانية إنتاج ضخمة بلغت 150 مليون دولار، فضلًا عن 100 مليون دولار أُنفقت على الحملة التسويقية.

ولم يحصد شباك التذاكر في شمال أمريكا سوى 8 ملايين دولار، بينما جمع من 74 سوقًا دولية نحو 12 مليون دولار فقط، وهي نتائج مخيبة لآمال شركة "وارنر برذرز" التي عوّلت على حضور كروز القوي عالميًّا.

تعرّض الفيلم لهجوم نقدي حاد واصفين إياه بـ"المهزلة الشاحبة" حول التغير المناخي، رغم إشادة البعض بأداء كروز الساخر، فيما منح الجمهور الفيلم تقييم "C+" على "سينما سكور".

وجاءت هذه النكسة بالتزامن مع اللحظات الأخيرة لشركة وارنر برذرز كاستوديو مستقل قبل إتمام اندماجها مع "باراماونت سكاي دانس" في صفقة بلغت قيمتها 110 مليارات دولار.

وفي المقابل، اعتلى فيلم Verity، المقتبس عن رواية كولين هوفر ومن بطولة داكوتا جونسون وآن هاثاواي، صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية بتحقيقه 32.6 مليون دولار.

من جهة أخرى، استعاد إعادة عرض فيلم Avengers: Endgame صدارة القائمة التاريخية لأعلى الأفلام إيرادًا في التاريخ بمجموع 2.9255 مليار دولار، متجاوزًا فيلم "Avatar" مجددًا بفارق ضئيل.