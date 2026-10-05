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توقف خط أنابيب شرق-غرب في السعودية بعد تعرضه لهجوم جديد

  • 05 أكتوبر 2026
  • 14:04
توقف خط أنابيب شرقغرب في السعودية بعد تعرضه لهجوم جديد
صورة عبر الأقمار الصناعية تظهر خط أنابيب النفط السعودي شرقغرب بعد أن استهدفه الحوثيون

خبرني  - أفاد مصدر في قطاع الطاقة، الاثنين أن نقل النفط عبر خط أنابيب شرق غرب في السعودية توقف مجددا بعد تعرض المنشأة الاستراتيجية لهجوم جديد الأحد.

وقال المصدر "تعرض خط أنابيب شرق غرب لهجوم جديد أمس. استُهدفت محطة ضخ تقع في خريص، شرق الرياض. لم يسبق استهدافها من قبل. الأضرار جسيمة، وتوقفت عمليات الضخ مجددا".

وكان هذا الشريان الاستراتيجي يسمح للسعودية بنقل نفطها من شرق المملكة إلى البحر الأحمر متجاوزة مضيق هرمز.

ويأتي ذلك غداة إعلان الحوثيين استهداف مواقع تابعة لشركة أرامكو النفطية العملاقة في الرياض ومنطقة خريص في شرق المملكة من دون أن يحددوا ماهيتها.

وتعرض خط أنابيب شرق غرب لهجمات متكررة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير عقب ضربات أميركية إسرائيلية على إيران.

والشهر الماضي، أغلقت السعودية، أكبر دولة مصدِّرة للنفط في العالم، هذا الخط الذي يمتد لمسافة 1200 كيلومتر، بعدما استهدفته هجمات بمسيّرات انطلقت من العراق، وفقا للرياض.

وتوقف تدفق النفط عبر هذا الخط من 11 إلى 22 أيلول بحسب شركة "كيبلر".

وأصبح خط أنابيب شرق غرب حيويا لتجارة النفط السعودية بعد إغلاق إيران مضيق هرمز منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط.

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