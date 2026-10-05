التربية تكرم 13 معلما ومعلمة

خبرني - أكد وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي المحافظة، الاثنين، أن تقدير المعلم لا يكون بالكلمات وحدها، وإنما بسياسات داعمة وبيئة تعليمية محفزة وفرص حقيقية للتطوير المهني وتمكين يليق بمكانته ودوره.

وقال المحافظة، خلال رعايته حفل التكريم السنوي بمناسبة يوم المعلم العالمي، إن الوزارة ملتزمة بمواصلة العمل من أجل الارتقاء بمكانة المعلم وتطوير قدراته وتحسين البيئة التعليمية وتعزيز جودة التعليم، انطلاقا من الإيمان بأن جودة التعليم تبدأ من معلم مؤهل ومعتز برسالته ومُمكّن من أداء دوره على أكمل وجه.

وكرمت وزارة التربية والتعليم، بمناسبة يوم المعلم العالمي الذي يصادف الخامس من تشرين الأول من كل عام، 13 معلما ومعلمة من مختلف محافظات المملكة، بينهم 6 معلمات.

وشمل التكريم معلمين حاصلين على جوائز عربية ودولية، إلى جانب عدد من المعلمين القدامى، تقديرا لمسيرتهم وعطائهم في قطاع التعليم.

والمكرمون هم: محمد عبيدات، زايد السمرات، صافي الكساسبة، نهار السواعير، فايزة المومني، أروى الضمور، الأب رائد سماوي، عمر عربيات، جالا شفيق، فاطمة السرحان، ريم دحنوس، محمد هليل، وردينة لطفي العمريين.

وأضاف أن المعلمين يتحملون مسؤوليات تتجاوز حدود الصف والحصة والكتاب، ويواجهون تحديات متجددة ويتعاملون يوميا مع جيل يتغير بسرعة ويحتاج إلى معلم قادر على إلهامه واحتضان طاقاته وقيادته نحو المستقبل.

وأكد المحافظة أن تطوير التعليم والارتقاء بمكانة المعلم يشكلان أساسا لبناء جيل يمتلك المعرفة والمهارات والقيم التي يحتاجها الأردن، مشيرا إلى أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم في مستقبل المملكة.

وأشار إلى أن دعم جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصل لمسيرة التعليم وحرصه على تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز مكانة المعلم وتمكينه، يشكل دافعا لمواصلة العمل بإخلاص ومسؤولية، ليبقى التعليم ركيزة أساسية من ركائز نهضة الأردن وتقدمه.

وقال المحافظة إن المعلم الأردني لم يكن يوما مجرد ناقل للمعرفة، بل كان وما يزال شريكا أساسيا في بناء الدولة وصناعة مستقبلها، ويرى في كل طالب وطالبة مشروع إنسان قادر على ترك أثر في وطنه ومجتمعه.

وأضاف أن دور المعلم لا يقتصر على صناعة طالب متفوق، بل يمتد إلى بناء إنسان يعرف كيف يفكر ويحلم وينهض بعد التعثر، مؤكدا أن كل نجاح يتحقق كان وراءه، في مرحلة ما، معلم آمن بقدرة طالب على النجاح.

ووجه المحافظة التحية إلى المعلمين والمعلمات، مثمنا دورهم في صناعة الفرق وزرع الأمل والإيمان بقدرات الطلبة، وحمل رسالة العلم والوطن جيلا بعد جيل.