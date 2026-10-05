الدكتور البلوش من عمان العربية يحصل على شهادة إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)  

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على دعم التطوير الأكاديمي والمهني لأعضاء الهيئة التدريسية وتعزيز قدراتهم بما يواكب أحدث الممارسات والمعايير المهنية العالمية، حصل الدكتور أحمد البلوش عضو هيئة التدريس في قسم إدارة الأعمال في كلية الأعمال في الجامعة، على شهادة محترف إدارة المشاريع (Project Management Professional – PMP) الصادرة عن معهد إدارة المشاريع (Project Management Institute – PMI)، وذلك بعد استيفاء المتطلبات المهنية واجتياز الاختبار المعتمد بنجاح.

وتُعد شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) من الشهادات المهنية المعترف بها دوليًا في مجال إدارة المشاريع، وتغطي مجموعة متكاملة من المعارف والمهارات المرتبطة بالتخطيط للمشروعات وتنفيذها وقيادتها وإدارة فرق العمل والمخاطر والموارد، من خلال اختبار مهني يعتمد بصورة كبيرة على المواقف والسيناريوهات التطبيقية التي تحاكي بيئات العمل الواقعية.

ويأتي هذا الإنجاز انسجامًا مع توجهات جامعة عمان العربية في تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على مواصلة التطوير المهني والحصول على الشهادات والاعتمادات المتخصصة، مما يسهم في نقل الخبرات والممارسات المهنية الحديثة إلى البيئة التعليمية، وتعزيز جودة العملية الأكاديمية ومخرجاتها، حيث تؤكد الجامعة أن الاستثمار في تطوير كفاءات كوادرها الأكاديمية يمثل أحد مرتكزات التميز المؤسسي والأكاديمي، ويسهم في تعزيز مواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل ومتغيراته المتسارعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.