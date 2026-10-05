أقامت منصة مدار، يوم السبت الموافق 3 تشرين الأول 2026، احتفالية البقعة وعين الباشا في قاعة لجنة خدمات مخيم البقعة، برعاية نائب رئيس هيئة المديرين، المهندس خليل أبو شقرة، وبحضور رئيس هيئة المديرين، السيد سمير الكيلاني، وأعضاء الهيئة، وجمع غفير من الضيوف وأولياء الأمور.

وشهدت الاحتفالية مشاركة أكثر من 40 معلمًا ومعلمة من معلمي منصة مدار، ونحو 350 طالبًا وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، في لقاء جمع التعريف بخدمات المنصة والتواصل المباشر مع الطلبة وأسرهم، إلى جانب فقرات تفاعلية ومسابقات متنوعة.

وأكد المهندس خليل أبو شقرة، في كلمته، أن منصة مدار تستند إلى القيم والمبادئ الإسلامية السمحة، وتولي دعم المعلمين وتطوير قدراتهم أهمية محورية، انطلاقًا من دورهم في بناء المعرفة وتنمية قدرات الطلبة وتعزيز فرص تميزهم.

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للمنصة، الدكتور محمد نوفل، أبرز المزايا التعليمية التي تعمل منصة مدار على تقديمها، وفي مقدمتها توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم التعليم والتعلم، من خلال المساعد الذكي، والتعلم التكيفي، وبنك الأسئلة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتلخيص المحتوى التعليمي المرئي.

وأوضح نوفل أن هذه الأدوات تستهدف إتاحة مسارات تعلم تراعي قدرات كل طالب واستعداداته واحتياجاته، وتساعده على مراجعة المحتوى والتدرّب على الأسئلة وتحديد جوانب التعلم التي تحتاج إلى مزيد من الدعم، بما يعزز استفادته من المحتوى التعليمي.

وتولى الدكتور إياد صيام، مدير التعلم والنمو في منصة مدار، تقديم الاحتفالية وإدارة فقراتها، التي تضمنت كلمات مؤثرة لمعلمي المنصة ومعلماتها، وجّهوا خلالها رسائل تشجيع إلى الطلبة، وأكدوا أهمية التعاون مع أولياء الأمور في دعم تعلم أبنائهم ومتابعة تقدمهم.

كما تخللت الاحتفالية مسابقات وفقرات تفاعلية متنوعة، جرى خلالها توزيع هدايا عينية وجوائز نقدية، وسط تفاعل الحضور ومشاركة الطلبة، لتجمع المناسبة بين التعريف بالتجربة التعليمية لمنصة مدار وتعزيز التواصل بين المعلمين والطلبة وأسرهم.