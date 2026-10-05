الدكتور بن طريف من عمان العربية يحصل على شهادة (مقيم جودة معتمد لمؤسسات التعليم العالي)

خبرني - في خطوة تعكس اهتمام جامعة عمان العربية بتأهيل كوادرها وتمكينهم من اكتساب الخبرات المتخصصة في مجالات تقييم الأداء وضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، حصل الدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة وعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق في الجامعة على شهادة "مقيم جودة معتمد لمؤسسات التعليم العالي"، وذلك بعد اجتيازه بنجاح البرنامج التدريبي الذي نظمته هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل كوادر متخصصة قادرة على تقييم جودة الأداء المؤسسي والبرامجي في مؤسسات التعليم العالي، وفق منهجيات ومعايير تستند إلى أسس علمية ومهنية، بما يعزز كفاءة عمليات التقييم والاعتماد وضمان الجودة في قطاع التعليم العالي، ويُعد هذا الإنجاز إضافة نوعية إلى المسيرة الأكاديمية والمهنية للدكتور بن طريف، كما يعكس حرص جامعة عمان العربية على تمكين كوادرها الأكاديمية من امتلاك الخبرات والمعارف المتخصصة في مجالات ضمان الجودة والاعتماد، مما يسهم في تعزيز ممارسات الجودة وتطوير الأداء الأكاديمي والمؤسسي وفق المعايير المعتمدة.

ويأتي هذا الإنجاز ليضاف إلى سلسلة الإنجازات الأكاديمية والمهنية التي يحققها أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الحقوق في جامعة عمان العربية، ويؤكد اهتمام الكلية بتطوير قدرات كوادرها ومواكبة المستجدات في مجالات التعليم العالي والاعتماد وضمان الجودة، بما يدعم جهود الجامعة في ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر والارتقاء بمخرجاتها التعليمية.