جامعة عمان العربية تشارك في النسخة الخامسة من بطولة روبوتات السومو الوطنية 2026

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز مشاركة الطلبة في كافة المحافل المحلية والدولية، وتأكيداً على تميز طلبة الجامعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، شاركت جامعة عمان العربية في البطولة الوطنية الخامسة لروبوتات السومو التي نظمتها جامعة الحسين التقنية بمشاركة أكثر من (860) فريقًا يمثلون الجامعات والمدارس والشركات والمؤسسات التعليمية والتكنولوجية على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية.

ومثّل جامعة عمان العربية في البطولة (4) فرق طلابية وبإشراف من مركز الابداع والابتكار وريادة الاعمال في جامعة عمان العربية، حيث تأتي هذه المشاركة نتاجًا لجهودٍ حثيثةٍ وعملٍ متواصلٍ يعكس حرص الجامعة على تمكين طلبتها من خوض التجارب العملية في مجالات الروبوتات والابتكار والذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن رؤية جامعة عمان العربية الهادفة إلى تمكين الطلبة من المهارات التطبيقية الحديثة في تعزيز روح الابتكار والعمل الجماعي لديهم.

وضمّت الفرق الطلابية الأربعة المتميزة المشاركة في البطولة كلًا من ( فريق Scar Face) الذي تألف من الطلبة: يوسف ياسين من كلية تكنولوجيا المعلومات، نورس بن طريف من كلية علوم الطيران، أحمد يو من كلية علوم الطيرن، وعلي شاهين من كلية تكنولوجيا المعلومات، و( فريق Nyra ) الذي ضمّ الطلبة: هدى حماد، ونور النصايرة، وأماندا شعبان، ولين نوفل من كلية تكنولوجيا المعلومات، و(فريقWilson) المكوّن من الطلبة: محمد ناصر، سامي الهندي، مالك عبدالكريم، بتول الرعود من كلية تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى (فريق Lore) الذي ضمّ كلاً من: الطالبة راما مصطفى من كلية تكنولوجيا المعلومات، الطالب حمزة أباظة من كلية علوم الطيران، الطالبة نور أبو الفيلات من كلية تكنولوجيا المعلومات، والطالبة بيسان سميران من كلية تكنولوجيا المعلومات.

حيث قدمت فرق جامعة عمان العربية أداءً متميزًا في مختلف مراحل المسابقة، وتمكنت من تحقيق مراكز متقدمة بعد منافسة قوية مع عدد من الجامعات المشاركة، في مشاركة عكست ما يتمتع به طلبة الجامعة من قدرات ومهارات في مجالات التخصص ذات الصلة، كما خاض المشاركون تجربة ثرية أتاحت لهم تطوير مهاراتهم العملية والمعرفية، وتعزيز قدراتهم على العمل الجماعي وحل المشكلات، إلى جانب الانخراط في أجواء تنافسية محفّزة أسهمت في تبادل الخبرات وتوسيع مداركهم، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي.