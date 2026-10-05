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جامعة عمان العربية تهنئ بيوم المعلم العالمي
جامعة عمان العربية تهنئ بيوم المعلم العالمي
05 أكتوبر 2026
13:05
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يوم المعلّم... يوم العطاء وصناعة الأثر
أنتم منارات العلم، وصُنّاع الأجيال، ورُوّاد المستقبل
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