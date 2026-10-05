بعد تقدمها 69 مرتبة في تصنيف UI GreenMetric 2026 : جامعة عمان العربية ضمن أفضل 400 جامعة عالميًا في الاستدامة

خبرني - سجلت جامعة عمان العربية تقدمًا لافتًا في تصنيف UI GreenMetric World University Rankings 2026، محققة قفزة بلغت 69 مرتبة عالميًا، لتحتل المرتبة 353 على كافة جامعات العالم، مواصلة حضورها ضمن أفضل 400 جامعة عالميًا في مجال الاستدامة.

وبهذه المناسبة أكد الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية على أن هذا الإنجاز يمثل ثمرةً لجهود مؤسسية متكاملة ونهجٍ قائم على التطوير والتحسين المستمر، مشيرًا إلى أن الجامعة تنظر إلى الاستدامة باعتبارها نهجًا مؤسسيًا متكاملًا ضمن ممارساتها الأكاديمية والإدارية والبيئية والمجتمعية، وليس مجرد مؤشر مرتبط بالتصنيفات العالمية، مُشيراً إلى أن الجامعة تواصل تطوير بيئتها الجامعية وتعزيز كفاءة استخدام مواردها، ودعم المبادرات والممارسات الصديقة للبيئة، إلى جانب توسيع الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي المرتبط بالاستدامة، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة، بما يدعم توجهاتها الاستراتيجية ويرسخ مكانتها في التصنيفات الدولية المختلفة.

وأشار الدكتور الوديان بأن جامعة عمان العربية تستضيف المجلس العربي للتنمية المستدامة أحد المجالس المنبثقة عن اتحاد الجامعات العربية، والذي تأسس بقرار من المجلس التنفيذي عام 2021 بهدف دعم جهود الجامعات العربية في تعزيز الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، حيث يعمل المجلس على ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، وتشجيع العمل العربي المشترك، وتمكين الدور التنموي لمؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى دعم المبادرات المرتبطة بجودة التعليم، والريادة، وتمكين المرأة، وتعزيز مفهوم الجامعات الخضراء ، بالإضافة إلى عضوية الجامعة في الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، مُبيناً إلى أن هذا التقدم يعكس التزام جامعة عمان العربية بتطبيق أفضل المعايير وتعزيز ثقافة الاستدامة داخل الحرم الجامعي، انسجامًا مع رؤية الجامعة الاستراتيجية وأهدافها في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الجهود الوطنية والعالمية في هذا المجال.

ويعكس هذا التقدم اهتمام الجامعة المتواصل بتطوير أدائها المؤسسي وتعزيز ممارسات الاستدامة في مختلف جوانب العمل الجامعي، بما ينسجم مع المعايير الدولية والتوجهات العالمية نحو جامعات أكثر كفاءة واستدامة وتأثيرًا في البيئة والمجتمع، كما ويعزز هذا التقدم من جودة البيئة الجامعية وكفاءة ممارساتها الأكاديمية والإدارية والبيئية، كما وتتكامل هذه الجهود مع حرص الجامعة على تطوير العملية التعليمية، وتأهيل طلبتها بالمعارف والمهارات المهنية والرقمية التي تلبي متطلبات سوق العمل وتعزز جاهزيتهم للتوظيف والمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ويُعد تصنيف GreenMetric للاستدامة أحد أبرز التصنيفات العالمية المتخصصة في قياس أداء الجامعات في مجال الاستدامة من خلال سبعة محاور رئيسية تشمل: الموقع والبنية التحتية، والطاقة والتغير المناخي، وإدارة النفايات، والمياه، والنقل، والتعليم والبحث العلمي، والحوكمة والتحول الرقمي.