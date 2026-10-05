الأركان الحضارية للموروث الروحي الأردني - مكاور... هندسة تجربة الضمير (الجزء الثاني)

تقدم مكاور كذلك أساساً لمفهوم أعمق يمكن تسميته مبدأ بقاء الحقيقة – Truth Survivability Principle (TSP)؛ تزداد القدرة الحضارية للحقيقة كلما استطاع معناها أن يستمر بعد زوال الظروف والقوى التي حاولت إسكاتها. فالسلطة تتعامل مع اللحظة؛ أما المعنى فيستطيع أن يتعامل مع الزمن. وهنا تظهر المفارقة الكبرى في مكاور: المكان الذي شهد محاولة إسكات صوت أصبح بعد قرون مكاناً يستدعي العالم إلى الاستماع إلى الرسالة التي أريد إسكاتها. وهذا يقود إلى معادلة رمزية: القوة تستطيع التحكم باللحظة، لكن المعنى يستطيع أن ينافسها على الذاكرة. ومن يكسب الذاكرة قد يمتلك أثراً أطول ممن امتلك القرار في لحظته.

إن التحدي الحقيقي في مكاور ليس إيصال الزائر إلى قمة الجبل، وإنما إيصال السؤال الأخلاقي إلى داخله. فإذا صعد الزائر، وشاهد الآثار، والتقط الصور، واستمع إلى القصة، ثم عاد كما جاء، فقد نجحت الرحلة سياحياً وربما معرفياً، لكنها لم تبلغ كامل إمكانها الحضاري. فالتحول يبدأ عندما يغادر مكاور وهو يحمل سؤالاً شخصياً: ما الحقيقة التي أعرفها وأتردد في الدفاع عنها؟ وهنا يمكن إعادة هندسة الزيارة من رحلة مشاهدة إلى رحلة ضمير.

لا يصبح المرشد ناقلاً لتاريخ القلعة فقط، بل ميسراً لرحلة فكرية ووجدانية تبدأ بالحدث، ثم تنتقل إلى المعضلة الأخلاقية، وتنتهي بالإنسان نفسه. ويمكن بناء رحلة في جوهرها، هندسة للانتقال من الذاكرة إلى الموقف وفق المسار التالي:

يمكن أن تقدم مكاور نموذجاً جديداً للحج القيمي يقوم على أن المسار لا يتكون فقط من نقاط جغرافية، وإعادة هندسة الحج من محطات المكان إلى محطات الضمير، بل من محطات داخل الإنسان يمكن تلخيصها بالمحطات التالية:

المحطة الأولى: الصعود – ماذا أبحث عنه؟ يبدأ الزائر بالصعود الجسدي نحو الموقع، بالتوازي مع سؤال عن القيم التي توجه حياته.

المحطة الثانية: السلطة – ماذا تفعل القوة بالإنسان؟ عند القلعة يُستحضر معنى السلطة، ليس بوصفها شراً في ذاتها، بل بوصفها مسؤولية أخلاقية تحتاج دائماً إلى ضمير يضبطها.

المحطة الثالثة: الصوت – متى يجب أن أتكلم؟ ترتبط بيوحنا المعمدان وبالشجاعة الأخلاقية، ويُطلب من الزائر التفكير في الفرق بين الكلام من أجل الذات والكلام من أجل الحقيقة.

المحطة الرابعة: الكلفة – ماذا يمكن أن أخسر؟ هنا ينتقل الزائر إلى مواجهة العلاقة بين القيم والمصلحة والخوف.

المحطة الخامسة: الصمت؛ لا معلومات ولا شرح لوقت قصير؛ بل مساحة مقصودة للتأمل. فبعض المواقع لا تحتاج إلى مزيد من الكلمات، وإنما إلى هندسة الصمت كي يسمع الإنسان ما يحدث داخله.

المحطة السادسة: المرآة الأخلاقية؛ يسأل الإنسان نفسه: ماذا كنت سأفعل لو كنت جزءاً من المشهد؟ لكن السؤال الأعمق: ما النسخة المعاصرة من هذا المشهد في حياتي اليوم؟

المحطة السابعة: النزول – ماذا سأفعل بما فهمت؟ فالقيمة لا تكتمل عند القمة. ينبغي أن ينزل الزائر حاملاً التزاماً أخلاقياً صغيراً قابلاً للتنفيذ. وبذلك يصبح الصعود رحلة معرفة، بينما يصبح النزول رحلة مسؤولية.

من هنا يمكن لمكاور أن تطور نموذجاً جديداً أطلق عليه؛ حج الضمير – Pilgrimage of Conscience؛ وهو تجربة حج لا يكون هدفها فقط الوصول إلى المكان المقدس، بل الوصول إلى منطقة القرار الأخلاقي داخل الإنسان.

وهذه الفكرة يمكن أن تمنح الأردن منتجاً روحياً وفكرياً مختلفاً؛ فالعالم يمتلك آلاف المواقع التي يزورها الناس، لكنه يحتاج أيضاً إلى أماكن تساعد الإنسان على مراجعة ذاته أخلاقياً.

لا ينبغي أن تقتصر التجربة على المسيحيين؛ إذ يمكن، مع الحفاظ الكامل على الهوية المسيحية والتاريخية للموقع، بناء طبقة إنسانية عالمية حول الضمير والشجاعة والنزاهة والسلطة والمسؤولية والحق في قول الحقيقة. وبذلك تصبح مكاور في آن واحد: موقعاً مسيحياً في جذره، أردنياً في حاضنته، وإنسانياً في رسالته.

هنا تتجاوز مكاور وظيفة الموقع الذي يحفظ ذاكرة موقف أخلاقي، لتصبح مكاناً قادراً على إعادة إنتاج ذلك الموقف داخل ضمير الإنسان المعاصر. فالغاية ليست أن يغادر الزائر وهو يعرف أكثر عن يوحنا المعمدان، بل أن يعرف أكثر عن نفسه؛ عن المسافة بين ما يؤمن به وما يفعله، وبين الحقيقة التي يعرفها والكلفة التي يستطيع احتمالها من أجلها. عندها لا يعود الماضي موضوعاً للمشاهدة، بل يصبح مرآة أخلاقية للحاضر؛ ولا تعود الزيارة انتقالاً في الجغرافيا، بل انتقالاً من الذاكرة إلى الوعي، ومن الوعي إلى الاختيار، ومن الاختيار إلى المسؤولية.

ومن هنا تبدأ المرحلة الأعمق في إعادة اكتشاف مكاور؛ كيف نحول حج الضمير من فكرة إلى تجربة حضارية عالمية؟ وكيف يمكن لذاكرة يوحنا المعمدان أن تلتقي، في أفق احتفالية المغطس 2030، بأسئلة الإنسان المعاصر حول الحقيقة، والسلطة، والشجاعة والمسؤولية؟ إن التحدي لم يعد فقط أن نجعل العالم يأتي إلى مكاور، بل أن نجعل مكاور تذهب كذلك بمعناها إلى العالم؛ فتتحول من موقع شهد ثمن الحقيقة إلى منصة تنتج الوعي الأخلاقي، ومن ذاكرة محفوظة في الحجر إلى معنى متجدد في الإنسان. عندها فقط يمكن للمكان أن يحقق أعلى أشكال بقائه الحضاري وألا يبقى هو في ذاكرة الزائر فحسب، بل أن يبقى شيء من ضميره في الزائر بعد أن يغادره.