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تسريب بيانات شعب كامل.. اختراق سيبراني يضرب الدنمارك

  • 05 أكتوبر 2026
  • 12:57
تسريب بيانات شعب كامل اختراق سيبراني يضرب الدنمارك

خبرني - اخترق قراصنة السجل الوطني في الدنمارك وتمكنوا من الوصول إلى بيانات شخصية لملايين الأشخاص، وفق ما أعلنت وزارة الشؤون الرقمية الإثنين.

وقالت الوزارة في بيان إن إدارة السجل الوطني اكتشفت أن أشخاصا غير مصرح لهم تمكنوا بصورة غير قانونية من الوصول خصوصا إلى الأسماء والعناوين وأرقام الهوية لنحو 8.8 مليون شخص مسجل، بينهم أشخاص متوفون أو هاجروا من البلاد.

ونقل البيان عن وزيرة الشؤون الرقمية كريستينا إغيلوند قولها "هذه حادثة خطيرة للغاية".

وأضافت: "نعمل بالتعاون مع جميع السلطات المعنية على تحديد النطاق الكامل للحادث".

ويبلغ عدد سكان الدنمارك نحو ستة ملايين نسمة، لكن السجل الوطني يتضمن معلومات عن 11 مليون شخص، بما في ذلك بيانات متوفين وأشخاص هاجروا من البلاد.

وأفاد البيان بفتح تحقيق في الحادث، فيما لم تُحدد هوية القراصنة بعد.

وقالت الحكومة إن القراصنة تمكنوا من اختراق السجل الوطني عبر قرصنة شركة دنماركية تتمتع بحق قانوني في الوصول إليه، مضيفة أن هذا الحق لم يُلغَ.

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