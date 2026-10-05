إصابة جديدة تضرب النشامى في معسكره قبل مواجهة فنزويلا

خبرني - تعرض المنتخب الأردني لكرة القدم "النشامى" لإصابة جديدة في صفوفه، بعدما أصيب اللاعب عودة الفاخوري خلال معسكر المنتخب، قبل المواجهة المرتقبة أمام فنزويلا.

وتأتي إصابة الفاخوري بعد إصابة الحارس إليك سمير واللاعب يوسف أبو جلبوش، لتتواصل الإصابات التي تضرب صفوف النشامى خلال الفترة الحالية.

وكان المنتخب قد عانى خلال الفترة الماضية من إصابات سابقة طاولت عدداً من لاعبيه، من بينهم زين النعيمات وعصام سميري وإبراهيم صبرة، منذ فترة بطولتي كأس العالم وكأس العرب.

وتضيف إصابة الفاخوري اسماً جديداً إلى قائمة اللاعبين المصابين في صفوف النشامى، قبل مواجهة فنزويلا.