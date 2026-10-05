براز طيور وعسل مغشوش ومواد منتهية .. القضاء يحسم قضية مستودع غذائي في مادبا

خبرني - أبقت محكمة بداية مأدبا بصفتها الاستئنافية إدانة مسؤول عن منشأة غذائية بعد ضبط مخالفات صحية وغذائية متعددة داخل مستودع، بينها وجود عسل مصنوع من السكر والشمع، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، وبراز طيور متناثر على المواد الغذائية.

وتعود القضية إلى آذار 2026، حيث ضبط منظمو الصحة داخل المستودع براميل خل وآثار تعبئة عسل مصنوع من السكر والشمع، ومواد منتهية الصلاحية بينها مربيات وسكاكر، ومواد دون بطاقات بيان، إضافة إلى مواد كيماوية ومستحضرات تجميل، وعصافير وبرازها المتناثر على المواد الغذائية، فضلا عن تراكم النفايات وانعدام الاشتراطات الصحية.

وكانت محكمة صلح جزاء مأدبا قد حكمت على كل من المتهمين بغرامة 3000 دينار عن كل جرم، قبل تطبيق أحكام تعدد الجرائم والتخفيف لتصبح الغرامة 300 دينار والرسوم بحق كل منهما.

وفي الاستئناف، أيدت المحكمة إدانة المتهم الرئيسي الذي ثبتت مسؤوليته عن المنشأة، مشيرة إلى اعترافه بالمخالفات وتوقيعه على ضبط المخالفة وضبطي الحجز والإغلاق التحفظي.

في المقابل، قررت المحكمة فسخ الحكم بحق متهم ثان وإعلان براءته، بعدما ثبت لها أن المسؤولية القانونية عن المنشأة والمخالفات تقع على المتهم الرئيسي، ولم يقم الدليل القانوني على مسؤولية المتهم الثاني.

وأكدت المحكمة أن الجريمة تتحقق بمجرد تداول الغذاء في ظروف غير مأمونة ومخالفة للاشتراطات الصحية، دون اشتراط وقوع ضرر فعلي على المستهلك.