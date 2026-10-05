سارة الزكريا تحاول تقبيل مطرب مصري على المسرح وتثير أزمة

خبرني - أثار حفل مطرب المهرجانات المصري عمر كمال والمطربة اللبنانية سارة الزكريا جدلا واسعا خلال الساعات الماضية.

وظهرت سارة وهي تحاول تقبيل كمال على خشبة المسرح، في مشهد أثار تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتوقف الجدل عند هذا المشهد، إذ عاد عمر كمال إلى إثارة الانتقادات خلال الحفل، بعدما أعاد تقديم الكوبليه المحذوف من أغنية "بنت الجيران" التي جمعته بحسن شاكوش، وتضمن عبارة "خمور وحشيش"، رغم تعليمات نقابة المهن الموسيقية بحذفها.

نقابة الموسيقيين ترصد المخالفات

وأوضحت مصادر لـ"القاهرة 24" أن نقابة المهن الموسيقية رصدت المخالفات التي شهدها الحفل، سواء إعادة تقديم كوبليه "خمور وحشيش"، أو واقعة محاولة سارة الزكريا تقبيل عمر كمال على المسرح.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النقابة، برئاسة النقيب مصطفى كامل، المخالفات المنسوبة إلى الحفل، لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً للوائح النقابة.

سارة الزكريا.. أزمة سابقة مع النقابة

ولا تعد هذه الواقعة الأولى التي تدخل فيها سارة الزكريا في أزمة مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، إذ سبق أن قررت النقابة عام 2023 منعها من الغناء في مصر، على خلفية حفل أحيته في الساحل الشمالي.

وجاء القرار بعد إحالتها للتحقيق بسبب استخدام ألفاظ اعتبرها الحضور مسيئة وخارجة عن الآداب العامة، بعدما قالت خلال الحفل: "هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟".

وأثارت الواقعة آنذاك موجة من الانتقادات، دفعت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة مصطفى كامل، إلى اتخاذ إجراءات بحق المطربة اللبنانية.