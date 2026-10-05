جامعة أسترالية: طيار (فلاي دبي) لم يكمل دراسته لدينا

خبرني - ذكرت جامعة "آر إم آي تي" في أستراليا، أن مساعد طيار "فلاي دبي"، المتهم بمحاولة تنفيذ عملية انتحارية على متن رحلة جوية كانت متجهة إلى إسرائيل، لم يكمل دراسته الجامعية في أستراليا.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، عن الجامعة قولها في بيان اليوم الاثنين، إن همام الحمامي، مساعد الطيار العماني (29 عاما) والذي يزعم أنه هاجم قائد الطائرة أثناء الرحلة، كان مقيدا للدراسة في جامعة "آر إم آي تي"، ولكنه لم يكمل متطلبات الحصول على مؤهل في الهندسة.

وصارت الفترة التي قضاها في أستراليا محط اهتمام، حيث يبحث المحققون حاليا ما إذا كانت فترة إقامته هناك قد ساهمت في تطرفه.

وذكرت الجامعة أنها "على علم بالتقارير الإعلامية التي تحدثت عن طالب سابق يزعم تورطه في واقعة رحلة "فلاي دبي"، مضيفة أنها لا يمكنها الكشف عن مزيد من التفاصيل بسبب استمرار التحقيقات.

ويجري التحقيق مع الهمامي في الإمارات، وقال مصدر مطلع على الملف إن جهاز أمن الدولة، التابع مباشرة لرئيس الدولة محمد بن زايد، سيتولى التحقيق معه. وكانت السلطات السعودية قد أعلنت الخميس الماضي نقله إلى الإمارات مع قائد الطائرة الهندي.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن مصدر مطلع على التحقيق، بأنه لا يوجد حتى الآن أي دليل يربط الهمامي بإيران. وقال دبلوماسي خليجي إن المحققين يسعون إلى تحديد ما إذا كان قد تصرف وحده أم تربطه صلة بجماعات متطرفة.

وتشير تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أنه تصرف منفردا وبمبادرة شخصية.