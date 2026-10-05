كلية الآداب في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم لقاءً تواصليًا مع أعضاء الهيئة التدريسية الجدد والقدامى

خبرني - نظمت كلية الآداب في جامعة الزيتونة الأردنية لقاءً جمع أعضاء الهيئة التدريسية الجدد والقدامى في الكلية، بهدف تعزيز التواصل الأكاديمي وتبادل الخبرات، والاطلاع على أبرز المستجدات والخطط الأكاديمية للمرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمخرجاتها.

وترأس اللقاء عميد كلية الآداب الدكتور موسى الزغول، ونائب عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد عبد القادر البدوي، ورئيس قسم اللغة الفرنسية ومساعد العميد الدكتورة سندس فرمان،

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات الأكاديمية والتنظيمية، إلى جانب مناقشة احتياجات أعضاء الهيئة التدريسية، وآليات تطوير العملية التعليمية، وتعزيز البحث العلمي والأنشطة الأكاديمية، بما يتوافق مع توجهات جامعة الزيتونة الأردنية وخططها الرامية إلى تحقيق التميز والجودة في مختلف المجالات.

وأكد عميد الكلية الدكتور موسى الزغول أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تعزز روح الفريق الواحد بين أعضاء الهيئة التدريسية، وتسهم في بناء بيئة أكاديمية قائمة على التعاون والتواصل وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بأعضاء هيئة التدريس الجدد، وتحرص على توفير البيئة الأكاديمية المناسبة التي تساعدهم على الاندماج في مجتمع الجامعة والتعرف إلى الأنظمة والتعليمات والخطط المعتمدة.

وأشار الزغول إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لأعضاء الهيئة التدريسية القدامى، وتبادل المعرفة والتجارب مع الزملاء الجدد، بما يعزز العمل الجماعي ويدعم جهود الكلية في تطوير برامجها الأكاديمية وأساليب التدريس والبحث العلمي.

كما شدد على ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق، وتعزيز التواصل بين الأقسام الأكاديمية، وتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على المشاركة في الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية التي تنظمها الكلية والجامعة، بما ينعكس إيجابًا على الطلبة ومستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم.

من جانبه، أكد نائب العميد أهمية اللقاء في توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين أعضاء الهيئة التدريسية، مشيرًا إلى أهمية التواصل المستمر وتبادل المقترحات والأفكار التي من شأنها تطوير الأداء الأكاديمي والإداري في الكلية.

بدورها، أشارت الدكتورة سندس فرمان إلى أهمية تعزيز التعاون بين أعضاء القسم والكلية، وتبادل الخبرات في المجالات التعليمية والبحثية، بما يسهم في دعم الطلبة وتطوير مهاراتهم اللغوية والأكاديمية.

وفي ختام اللقاء، دار نقاش موسّع بين أعضاء الهيئة التدريسية وإدارة الكلية، جرى خلاله طرح عدد من الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بالجوانب الأكاديمية والتنظيمية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه العملية التعليمية والبحثية. حيث تم الإجابة على الاستفسارات المطروحة، والتأكيد على متابعة الملاحظات والمقترحات والعمل على معالجتها، بما يعزز بيئة العمل الأكاديمية ويدعم أعضاء الهيئة التدريسية في أداء مهامهم، ويسهم في تحقيق أهداف الكلية وتطلعاتها المستقبلية.