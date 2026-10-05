خبرني - أعلن رئيس المجلس الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، إطلاق عملية "فجر اليمن" العسكرية والأمنية الشاملة، والتي تهدف إلى "إنهاء إنقلاب الحوثيين" في العاصمة صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة.

وقال العليمي في منشور عبر "إكس": "بفضل الله، انطلقت عملية "فجر اليمن" لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء، وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية. وبمعونة الله، وإرادة شعبنا، وبسالة قواتنا المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية، وبمساندة إخواننا وأصدقائنا، سيتجه اليمن نحو فجر جديد من الحرية والسلام والاستقرار".

وكان مصدر عسكري حكومي أفاد لوكالة الأنباء الألمانية، الاثنين، بأن القوات الحكومية اليمنية استعادت مناطق قرب باب المندب واقتربت من قطع إمدادات الحوثيين إلى ذُوباب، بدعم جوي مكثف.

وقال المصدر إن وحدات من ألوية العمالقة وقوات درع الوطن، بمساندة رجال قبليين، دخلت مطار ذوباب وطريق النصر الجديد، بعد تنفيذ التفاف من خلف قرية السقيا، ما أدى إلى فصل القوات الحوثية في باب المندب عن قواتها في ذوباب.

وأضاف أن القوات المشتركة قطعت الطريق الرابط بين السقيا ومعسكر العمري، ما أدى إلى محاصرة عناصر الحوثيين في قطاع باب المندب وجزيرة ميون.

وأشار إلى مقتل عدد من عناصر الجماعة وفرار آخرين، فيما ألقي القبض على عدد من الأسرى، لافتا إلى تقدم القوات نحو معسكر العمري.

وأكد المصدر استمرار العمليات في الساحل الغربي تحت غطاء جوي، وسط ما وصفه بتقدم كبير للقوات المشتركة واستسلام عدد من عناصر الحوثيين.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بدء عمليات عسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها، عقب ما وصفه باستنفاد فرص التهدئة.