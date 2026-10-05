العوران: سعر تنكة زيت الزيتون بـ60 دينارًا غير منطقي والتكلفة الحقيقية أعلى بكثير

خبرني - قال المدير العام للاتحاد العام للمزارعين الأردنيين محمود العوران، إن كلفة تنكة زيت الزيتون على المزارع تتراوح بين 75 و80 دينارا، محذرا من عروض لزيت زيتون بلدي بأسعار تتراوح بين 50 و60 دينارا، وصفها بأنها غير منطقية ومستحيلة مقارنة بكلفة الإنتاج.

ودعا العوران، المواطنين إلى شراء زيت الزيتون للموسم الحالي من مصادر موثوقة، تجنبا للوقوع ضحية عمليات غش ينشط بها بعض التجار في مثل هذا الوقت من كل عام.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية، إن بعض المواطنين يقعون ضحية أشخاص يدّعون أنهم أصحاب مزارع ومسوقون لزيت الزيتون، محذرا من وجود أشخاص في محيط المعاصر يدّعون أنهم عصروا محصولهم ويبيعون الزيت على أنه منتج طازج.

وأكد العوران أن معاصر الزيتون لن تبدأ عملها إلا بعد منتصف الشهر الحالي، وبقرار من وزارة الزراعة.

ودعا إلى إيجاد آلية لتنظيم زيت الزيتون التونسي المنتشر في الأسواق المحلية، لتفادي إعادة تعبئته في صفائح جديدة وبيعه على أنه منتج محلي.