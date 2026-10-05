أمانة عمّان تنفذ مشاريع لصيانة وإعادة تأهيل الأنفاق والجسور بـ 650 ألف دينار

خبرني - نفذت أمانة عمّان الكبرى مشاريع متخصصة لصيانة وإعادة تأهيل عدد من الأنفاق والجسور والتقاطعات الحيوية في مدينة عمّان، بقيمة إجمالية تقارب 650 ألف دينار، وذلك ضمن جهودها المستمرة للمحافظة على جاهزية شبكة الطرق ورفع كفاءة عناصر البنية التحتية وتعزيز مستويات السلامة المرورية.

وشملت الأعمال الرئيسية مشروعاً لصيانة وإعادة تأهيل 25 تقاطعاً وموقعاً حيوياً في عدد من المحاور الرئيسية في عمان، بقيمة تقارب 500 ألف دينار، إلى جانب تنفيذ مشروع مستقل لصيانة وإعادة تأهيل نفق عبدون بقيمة تقارب 150 ألف دينار.

وتأتي هذه المشاريع ضمن برامج أمانة عمّان الهادفة إلى المحافظة على الحالة الفنية للأنفاق والجسور وإطالة عمرها التشغيلي، بما يضمن استمرار كفاءة هذه المنشآت وخدمتها لمستخدمي الطريق.

وتضمنت أعمال الصيانة والتأهيل معالجة الأجزاء المتضررة من جدران وأسقف الأنفاق والجسور والعقدات، إلى جانب إزالة واستبدال الدرابزينات المتضررة، واستكمال الأجزاء المفقودة منها باستخدام مواد من النوع والمواصفات المعتمدة، بما يحافظ على السلامة والمظهر العام للمنشآت.

كما شملت الأعمال معالجة وصيانة فواصل التمدد في الجسور والأنفاق، وتوريد وتركيب واستبدال الفواصل المتضررة كلياً أو جزئياً، باستخدام الفواصل المطاطية أو الحديدية وفق طبيعة كل موقع ومتطلباته الفنية، إضافة إلى معالجة المناطق المحيطة بالفواصل وإعادة تأهيلها.

وفي إطار أعمال التأهيل، جرى تنفيذ أعمال تنظيف ومعالجة لأسطح الخرسانة باستخدام القذف الرملي والقذف المائي، تمهيداً لتنفيذ أعمال المعالجة والحماية والدهان وفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يسهم في حماية العناصر الإنشائية وتحسين مظهرها وإطالة فترة خدمتها.

كما تضمنت المشاريع أعمالاً متخصصة لصيانة ومعالجة جدران وعقدات نفق عبدون ونفق صهيب، شملت معالجة الأجزاء المتضررة وتنفيذ أعمال التأهيل والدهان وفق الحالة الفنية لكل موقع.

وتوزعت أعمال الصيانة والتأهيل على عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الحيوية في مدينة عمّان، من بينها شارع الجيش، شارع المدينة المنورة، شارع الأردن، شارع الحزام الدائري، شارع القدس، شارع وصفي التل، وشارع الملك عبدالله الثاني، إضافة إلى عدد من التقاطعات والمنشآت الحيوية، من أبرزها تقاطع شارع الأميرة سمية مع شارع المطار (جسر السيفوي )، وتقاطع الدوار الرابع (النفق السفلي)، وتقاطع مجمع جبر (النفق السفلي).

وتحرص أمانة عمّان الكبرى من خلال تنفيذ هذه الأعمال على اتباع برامج دورية لصيانة وتأهيل منشآت الطرق، بما يحد من تفاقم الأضرار ويرفع كفاءة الأصول القائمة، ويسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتحسين مستوى الخدمة، وإطالة العمر التشغيلي للأنفاق والجسور، والمحافظة على المظهر الحضري لمدينة عمان.

وتندرج هذه الأعمال ضمن توجه أمانة عمّان نحو تعزيز كفاءة واستدامة شبكة الطرق والمنشآت المرتبطة بها، والاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وفق الأولويات الفنية وحالة كل موقع، بما يوفر بنية تحتية أكثر جاهزية وكفاءة لخدمة المواطنين ومستخدمي الطريق.