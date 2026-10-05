الأمن العام يحذر من اتصالات تنتحل صفة الأجهزة الأمنية لسرقة البيانات والأموال

خبرني - جددت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيرها من أسلوب احتيالي يستخدم فيه أشخاص تطبيقات الاتصال المرئي والمسموع لانتحال صفة ضباط في الأجهزة الأمنية، بهدف الحصول على بيانات ووثائق شخصية واستخدامها في سرقة الحسابات والأرصدة المالية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن الوحدة ما تزال تتلقى شكاوى بشأن اتصالات مرئية ومسموعة عبر تطبيقات مختلفة، يدعي خلالها المتصلون أنهم ضباط في الأجهزة الأمنية، ويطلبون من الضحايا تزويدهم بوثائق وبيانات شخصية ومراجعة الأجهزة الأمنية في اليوم التالي.

وأضاف أن المحتالين يستخدمون المعلومات التي يحصلون عليها لسرقة حسابات أو أرصدة مالية، قبل أن يدرك الضحايا تعرضهم للاحتيال.

ودعا السرطاوي المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر عند تلقي اتصالات مجهولة، وعدم التعامل مع أي شخص يتصل عبر التطبيقات الإلكترونية ويدعي أنه من الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لا تلجأ إلى مثل هذه الأساليب في التحقيق أو عند طلب أي شخص.

وشدد على عدم تزويد أي شخص بالبيانات الشخصية عبر الاتصالات، داعيا إلى الإبلاغ مباشرة عن مثل هذه الاتصالات عبر هاتف الطوارئ الموحد 911، أو قنوات الاتصال التابعة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أو مراجعة مفارز البحث الجنائي داخل أقرب مركز أمني.