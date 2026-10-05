خبرني - أظهرت نتائج تحقيق أولي إسرائيلي، أن حادث طائرة "فلاي دبي" نفذه على الأرجح شخص منفرد.

فقد أوضح أشخاص مطلعون على التحقيق لشبكة "سي بي إس" الأميركية، أن محاولة الاختطاف المزعومة للطائرة الإماراتية التي كانت تقل ركاباً إسرائيليين إلى تل أبيب يوم الأربعاء الماضي كانت على الأرجح عملاً منفرداً.



"خطط للهجوم قبل توظيفه"

إلى ذلك، كشف مسؤولان إسرائيليان على دراية بالتحقيق أن مساعد قائد الطائرة قال للمحققين إنه خطط للهجوم قبل توظيفه في الشركة، وفق ما نقلت رويترز اليوم الاثنين. وقال مصدر ثالث مطلع إن المتهم، كان يخطط لتحطيم الطائرة التي كانت متجهة إلى مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب.

فيما لا يزال التحقيق جارياً على نطاق واسع، مع دراسة جميع الفرضيات والاحتمالات.

طعن قائد الطائرة

وكانت الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب صباح الأربعاء تقترب من الأجواء الإسرائيلية عندما أقدم مساعد الطيار، همام الهمامي على طعن قائد الطائرة وحاول إسقاطها، بحسب ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبعض الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، وقائد الطائرة نفسه سميت ماتشار.

إلا أن ماتشار تمكن من مقاومة مساعده لفترة كافية لفتح باب قمرة القيادة. لتتمكن بعد ذلك مجموعة من الركاب وموظفي "فلاي دبي" من السيطرة على المهاجم.

فيما تمكن طياران كانا على متن الرحلة أيضا من استعادة السيطرة على الطائرة وتنفيذ هبوط اضطراري في تبوك بالسعودية.

هذا، ويخضع مساعد الطيار حالياً لجولة ثانية من الاستجواب في الإمارات، بعدما حققت معه السلطات السعودية أولاً عقب الهبوط الاضطراري للطائرة.

كما أوفدت إسرائيل ممثلين عنها إلى الإمارات للمشاركة في التحقيق.

صرخ "اقتلوني اقتلوني!"

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" يوم الخميس الماضي، إن إسرائيل تعلم أن مساعد الطيار "خضع لعملية تلقين وتطرف، استناداً إلى معلومات شخصية تم جمعها خلال الاستجوابات الجارية".

لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل، إلا أنه أضاف أن المهاجم كان "يميل إلى الانتحار"، وأنه بعد السيطرة عليه من قبل أفراد الطاقم والركاب كان يصرخ: "اقتلوني، اقتلوني!".

يشار إلى أن الهمامي البالغ من العمر 29 عاماً، والمولود لأب عماني وأم سورية، كان عمل لفترة قصيرة لدى شركة "الطيران العُماني"، حيث التحق ببرنامج تدريب للطيارين الجدد.

لكن خلال مراقبة قامت بها الحكومة العُمانية، تبيّن أنه كان يزور مواقع إلكترونية متشددة، ما دفع الشركة إلى نقله إلى وظيفة مكتبية.

قبل أن يستقيل الهمامي من عمله في "الطيران العُماني" ويغادر الشركة نحو عام 2024. حيث قدم على وظيفة طيار في الخطوط الغربية دون أن يقبل. ثم التحق لاحقاً بشركة فلاي دبي.

يذكر أن النائب العام للإمارات كان أعلن قبل يومين أن مساعد الطيار على متن رحلة فلاي دبي رقم إف.زد 1073، هاجم الطيار بفاس الطوارئ، ووصف الواقعة بأنها "عملية إرهابية".