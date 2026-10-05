مذكرة تفاهم بين جامعة عمان الاهلية وسلطة المياه

خبرني - وقّعت جامعة عمّان الأهلية وسلطة المياه مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التدريب التطبيقي والبحث العلمي، وربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل في مجالات المياه والبيئة والحلول التكنولوجية المستدامة.

ووقّع المذكرة عن جامعة عمّان الأهلية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، وعن سلطة المياه الامين العام المهندس سفيان البطاينة ، بحضور رئيس هيئة المديرين للجامعة الدكتور ماهر الحوراني ، ومستشار الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور بشار الطراونة ، و أ. د. خلدون شطناوي عميد كلية الهندسة ، و أ. د. سعيد أبو رمان عميد كلية التكنولوجيا الزراعية ، ود.أروى الخطيب ق.أ عميد كلية الصيدلة ، و د. رشا الطراونة ، و د. وليد السيد مدير دائرة الموارد البشرية والتميز الوظيفي ، وخالد الأدغم مساعد الأمين العام للشؤون المالية في سلطة المياه.

وياتي توقيع المذكرة في إطار التعاون لبناء قدرات الطلبة وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية، وإعداد كفاءات قادرة على دعم قطاع المياه والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وتنص المذكرة على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لطلبة جامعة عمان الأهلية إلى جانب إتاحة الفرصة للاستفادة من الإمكانات الفنية والتقنية والبحثية لدى سلطة المياه ومختبراتها المركزية، بما يعزز الجانب التطبيقي ويرفع كفاءة الطلبة المهنية. كما تشمل تمكين الباحثين والطلبة من إجراء دراسات ميدانية وأبحاث تطبيقية مشتركة، وتبادل البيانات والخبرات للحد من الفاقد المائي وتحسين كفاءة إعادة استخدام المياه المعالجة.

وأكد رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور أحمد حمدان أن هذه المذكرة تأتي انسجاماً مع رؤية الجامعة في تطوير منظومتها الأكاديمية والبحثية بتوجيهات من هيئة المديرين، مشيراً إلى أن الجامعة ماضية في تعزيز شراكاتها الوطنية لخدمة القضايا الجوهرية، وفتح آفاق واسعة أمام أعضاء هيئة التدريس والطلبة لإجراء بحوث علمية متخصصة تُسهم في دعم قطاع المياه وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية في المملكة.

من جهته، بيّن أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة أن السلطة تهدف إلى تحقيق تعاون فعّال ومثمر مع جامعة عمّان الأهلية من خلال عقد برامج تدريبية وتأهيلية في المجالات المشتركة، موضحاً أن فتح المرافق والمشاريع الميدانية ومراكز التدريب التابعة للسلطة أمام الباحثين والطلبة يُكسبهم خبرات ومهارات جديدة تُسهم في تطبيق التقنيات الحديثة والحلول الذكية لمواجهة التحديات المائية انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي.