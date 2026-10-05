أمانة عمّان أزالت 140 عائقا من الأرصفة والشوارع خلال 48 ساعة

خبرني - أزالت كوادر أمانة عمّان الكبرى خلال الـ48 ساعة الماضية 140 عائقا واعتداء على الأرصفة والشوارع ضمن مناطق العاصمة، في إطار حملتها المستمرة للحد من الإشغالات التي تعيق حركة المشاة وتؤثر في انسيابية المرور.

وشملت العوائق التي أزيلت 30 كشكا و60 قمعا و28 قارورة زريعة و22 حاجزا مائيا، فيما تواصل فرق الأمانة أعمال الإزالة لمنع التعدي على سعة الشوارع والأرصفة وإعادة استخدامها للغايات المخصصة لها.

وقال مدير المركز الإعلامي في الأمانة معاذ الحديد، إن الحملة بدأت بتنبيه أصحاب المحال التجارية والمستغلين للأرصفة والشوارع بضرورة إزالة العوائق من أمام محالهم، مشيرا إلى أن الأمانة تصادر العوائق في حال عدم الاستجابة للتنبيهات.

وأوضح الحديد الاثنين، أن بعض الطرق كانت تشهد إغلاق مسرب كامل بسبب العوائق، ما أثر في حركة السير، مبينا أن إزالتها أسهمت في تحسين الانسيابية المرورية بشكل ملحوظ.

وأكد الحديد أن تكرار المخالفات يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، استنادا إلى نظام منع المكاره المعمول به في أمانة عمّان، بما في ذلك فرض مخالفات مالية على من يعيدون وضع العوائق في المواقع التي جرى تنظيفها.

وشدد على أن الأرصفة حق للمشاة، وأن وضع العوائق أو الحواجز لحجز المواقف العامة يعد مخالفة، داعيا أصحاب المحال التجارية والمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات وعدم الاستيلاء على المواقف المخصصة لخدمة الجميع.

وتنفذ الأمانة حملات ميدانية دورية لإزالة الاعتداءات والإشغالات عن الأرصفة والشوارع، استجابة للشكاوى وبالتنسيق مع الحاكم الإداري والجهات المعنية والأجهزة الأمنية، فيما تتابع فرق إدارة الإزالة والضبط العشوائي المواقع التي تشهد مخالفات.

وبالتوازي مع أعمال الإزالة، تواصل الأمانة تأهيل الأرصفة في المناطق السكنية والتجارية لتوفير مسارات آمنة ومتصلة للمشاة، خصوصا الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من اضطرارهم إلى استخدام الشارع نتيجة وجود عوائق على الأرصفة.

وتشمل أعمال التأهيل إصلاح الأرصفة القديمة وتحسين اتصال مسارات المشاة، ودراسة المواقع التي تسمح ظروفها الفنية والتنظيمية بتوسعة الأرصفة، إضافة إلى إزالة وقوف المركبات على الأرصفة والحواجز والبسطات والتوسعات التجارية، ومنع استخدام ممرات المشاة كمواقف خاصة أو لخدمات اصطفاف المركبات "الفاليه".

وفيما يتعلق بالأشجار والنباتات التي تعيق حركة المشاة، تتعامل الأمانة معها وفق تقييم فني لكل موقع، مع إعطاء الأولوية للحفاظ عليها متى كان ذلك ممكنا، وتقليم الأفرع المعيقة عندما يكون التقليم كافيا لتأمين الممر، ونقل الأشجار أو النباتات التي تسمح حالتها بذلك، فيما تقتصر الإزالة على الحالات التي يتعذر فيها توفير مسار آمن بوسائل أخرى.

وتشمل أعمال التأهيل كذلك إعادة المواقع إلى وضعها الملائم بعد إزالة العوائق، ومراعاة اختيار مواقع الزراعة وأنواع الأشجار المناسبة للمساحات المتاحة عند إنشاء الأرصفة الجديدة أو تطويرها.

وتؤكد الأمانة استمرار تطبيق نظام الأرصفة والإجراءات المعتمدة بحق الإشغالات المخالفة، ومتابعة المواقع لمنع تكرار التعديات، إلى جانب متابعة حالات حجز المواقف العامة أو منع المواطنين من استخدامها أمام المحال والمنشآت، مع مراعاة المواقف الخاصة والمخصصة والقيود المرورية المعمول بها.