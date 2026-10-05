الوحدات يوقّع رسمياً مع المصري عماد النحاس

خبرني - أنجز نادي الوحدات، رسمياً، إجراءات توقيع العقود مع الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني عماد النحاس.

ويضم الجهاز الفني إلى جانب النحاس كلاً من المدربين محمد محسن أبو جريشة وعبد الرحمن فاروق، إضافة إلى محلل الأداء أيمن محمد.

ومن المقرر أن يستهل النحاس مهمته الرسمية مع الوحدات بقيادة الفريق في المواجهة المرتقبة أمام الجزيرة، يوم الجمعة المقبل، عند الساعة السابعة والنصف مساءً، على استاد الملك عبدالله الثاني في منطقة القويسمة.

وستشكل مواجهة الجزيرة الظهور الرسمي الأول للجهاز الفني الجديد على رأس القيادة الفنية لـ"الأخضر".