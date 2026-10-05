خبرني - سحبت الولايات المتحدة جميع قاذفاتها من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني "فيرفورد"، وهي القاعدة العسكرية البريطانية التي كانت مركز حادثٍ تحقق فيه شرطة مكافحة الإرهاب.

وأكد بيان صادر عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" يوم الأحد أنه تم سحب جميع القاذفات من القاعدة وإعادتها إلى قواعدها الأصلية في الولايات المتحدة.

ورغم أن واشنطن لم تقدم سبباً للقرار، إلا أنه يأتي في أعقاب حادث كبير وقع في 27 سبتمبر/أيلول الماضي عندما تم تنبيه الشرطة إلى ثلاث "مركبات مشبوهة" بالقرب من القاعدة الجوية في غلوسترشاير.

وقد أُلقي القبض في البداية على خمسة رجال للاشتباه في ارتكابهم جرائم إرهابية بالقرب من القاعدة، ثم أُفرج عنهم بكفالة من الشرطة. كما أُلقي القبض لاحقاً على رجل سادس، وهو مواطن بريطاني إيراني، وأُفرج عنه بكفالة أيضاً.

لم تنفِ مصادر في الحكومة البريطانية أن قرار واشنطن جاء ردّاً على الحادث الذي وقع بالقرب من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني "فيرفورد".

كما أُبلغت بي بي سي أن القرار كان عسكرياً وليس سياسياً - تم اتخاذه على مستوى العمليات - وتم إبلاغه من قبل الجيش الأمريكي إلى نظيره البريطاني.

لم تُدلِ وزارة الدفاع البريطانية بأي تعليق.

بعد أيام من الحادث، صرّح رئيس الوزراء آندي بيرنهام بوجود "مؤشرات قوية" على تورط إيران في الحادث، لكنه لم يُدلِ بمزيد من التفاصيل. وقد نفت طهران بشدة أي تورط لها.

وفي البداية، أُلقي القبض على خمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 23 و25 عاماً في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 28 سبتمبر/أيلول الماضي بعد ورود بلاغات عن سيارات متجهة نحو القاعدة التي تديرها القوات الجوية الأمريكية. وكان الرجال الخمسة جميعاً من مواطني المملكة المتحدة (من لندن).

تم القبض عليهم للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمتفجرات، ولاحقاً للاشتباه في إعدادهم لعمل إرهابي، قبل إطلاق سراحهم بكفالة - في ما وصفته الشرطة بأنه "قرار تحقيقي" يستند إلى "الخبرة والإستراتيجية".

وأُلقي القبض على الرجل السادس، البالغ من العمر 25 عاماً، في لندن يوم الخميس الأول من أكتوير/تشرين الأول الجاري للاشتباه في تخطيطه لأعمال إرهابية. وأكدت شرطة مكافحة الإرهاب يوم السبت الثالث من أكتوبر/تشرين الأول أنه أُفرج عنه بكفالة أيضاً.

تم استخدام قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني "فيرفورد" كموقع عمليات أمامي من قبل القوات الجوية الأمريكية لعقود.

وفي الأشهر الأخيرة، أقلعت قاذفات أمريكية من القاعدة متجهة إلى الشرق الأوسط، بعد أن وافقت المملكة المتحدة على طلب أمريكي باستخدامها لشن ضربات دفاعية على إيران.

وفي يوليو/تموز، قالت إيران إن "أي قاعدة تُستخدم للعدوان على الأراضي الإيرانية تشكل هدفاً مشروعاً لقواتنا".

بعد أيام من الحادث، وقبل اعتقال الرجل السادس، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على قناة "فوكس نيوز" إن الأمر "ينطوي بوضوح على تورط طرف أجنبي".

لم يقدم روبيو مزيداً من التفاصيل، قائلاً في ذلك الوقت إنه مقيد في ما يمكن قوله علناً.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل منفصل إنه "متفاجئ" من إطلاق سراح الرجال الخمسة بكفالة.

وقال: "نحن نعرف كل شيء عنهم، ولم نكن لنطلق سراحهم"، مضيفاً أن المملكة المتحدة عملت مع الولايات المتحدة "بشكل وثيق للغاية" في هذا الشأن.

استخدمنا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في ترجمة هذا المقال الذي كُتب في الأصل باللغة الإنجليزية. وقد راجع أحد صحفيي بي بي سي هذه الترجمة قبل نشرها. المزيد عن كيفية استخدامنا للذكاء الاصطناعي.