دراسة: ارتفاع غير مسبوق لمبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا في 2026

خبرني - أظهرت دراسة أن وتيرة تبني السيارات الكهربائية في أوروبا تكتسب زخما، مع تسجيل مبيعات غير مسبوقة منذ بداية العام مدفوعة بطرح مجموعة من الطرازات منخفضة التكلفة في الأسواق، مما يساعد شركات صناعة السيارات على الامتثال للأهداف التي حددها الاتحاد الأوروبي.

وخلصت دراسة معنية بالتقدم الخاص بالسيارات الكهربائية، صدرت اليوم الاثنين عن مجموعة النقل والبيئة المدافعة عن البيئة ومقرها بروكسل، إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي بلغت مستوى مرتفعا غير مسبوق في عام 2026، وسط مبيعات بلغت 1.64 مليون سيارة خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى أغسطس آب، بزيادة 45 بالمئة على أساس سنوي.

وفقا للدراسة، شكلت السيارات الكهربائية 22% من السوق خلال هذه الفترة، بزيادة ست نقاط مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

وصفت مجموعة النقل والبيئة عام 2026 بأنه "عام محوري لتوافر السيارات الكهربائية"، إذ ارتفع عدد الطرازات المتاحة 50% خلال عام واحد، مع توسيع شركات صناعة السيارات تشكيلاتها لتلبية أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخفض الانبعاثات.

وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تطرح فيه شركات تصنيع السيارات، مثل فولكسفاجن، عددا من السيارات الكهربائية بأسعار معقولة، مثل طراز بولو الكهربائي بالكامل، مما يساعد مجموعة السيارات الألمانية على سد الفجوة الحالية في الامتثال وتجنب الغرامات.

وسيطرت شركات صناعة السيارات الأوروبية على المعروض من السيارات الكهربائية بنحو 60% من الطرازات المتاحة، إذ أضافت 16 طرازا في النصف الأول من عام 2026. واستحوذت شركات صناعة السيارات الصينية على 21% وأضافت 11 طرازا.

وأشارت الدراسة أيضا إلى تأثير ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط على سائقي السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي. وأوضحت أن الديزل سجل أكبر ارتفاع، إذ زاد 38% منذ بدء حرب إيران، وأصبح خزان سعة 50 لترا يكلف الآن 30 يورو (34 دولارا) إضافية.