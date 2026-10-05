مدير الـ(إف بي آي) يعلن خطوبته من مغنية

خبرني - أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كاش باتيل خطوبته من صديقته مغنية الكانتري أليكسيس ويلكينز التي تصغره بحوالي 20 عاما.

ونشرت ويلكينز (27 عاما) عبر منصة "إكس" صورة بالأبيض والأسود لها واقفة مع باتيل، (46 عاما) ترفع يدها أمامهما لتظهر خاتمها. وقد أعاد باتيل نشر صورة ويلكينز.

وكانت ويلكينز وباتيل يتواعدان قبل أن يتولى الأخير رئاسة مكتب التحقيقات الفيدرالي في 2025، عندما حضرت قسمه.

وأصدرت مغنية الكانتري والمعلقة السياسية ألبومها الأول في 2023، وارتبط اسمها بمجموعات محافظة.

وقد واجه باتيل انتقادات لسفره على طائرات حكومية في رحلات ليس لها غرض معلوم أو ظاهر يتعلق بإنفاذ القانون، بما في ذلك استخدام طائرة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي للطيران إلى ستيت كوليدج في بنسلفانيا لحضور حدث مصارعة محترفين أدت فيه ويلكينز النشيد الوطني.

وأظهرت صور نشرتها ويلكينز لاحقا على وسائل التواصل الاجتماعي الزوجين يبتسمان بينما كانت تحمل حزام بطولة ذهبيا ضخما.

كما تصدرت ويلكينز العناوين كمؤدية في المعرض الأمريكي الكبير للرئيس دونالد ترامب في ناشيونال مول ضمن أمريكا 250، بينما انسحب فنانون آخرون من الحدث بعد اكتشافهم أنه ليس احتفالا غير حزبي.