هل يؤثر البرد في بطارية هاتفك وسيارتك الكهربائية؟

خبرني - مع دخول شهر أكتوبر وتراجع درجات الحرارة تدريجيًا في أجزاء واسعة من الوطن العربي، لا يقتصر تأثير الطقس البارد على الإحساس بالبرودة، بل يمتد أيضًا إلى بطاريات الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية.



لماذا تتأثر البطاريات بالبرد؟



تعتمد بطاريات الليثيوم على حركة الأيونات داخل الخلية أثناء الشحن والتفريغ، ومع انخفاض درجات الحرارة تصبح هذه العمليات أقل كفاءة، وترتفع المقاومة الداخلية للبطارية، ما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الطاقة المتاحة والأداء.

ولا يعني انخفاض مستوى البطارية في الطقس البارد بالضرورة فقدان هذه الطاقة بشكل دائم، إذ يمكن أن يتحسن الأداء مع عودة البطارية إلى درجة حرارة مناسبة.



لماذا ينخفض مدى السيارات الكهربائية في الشتاء؟



تتأثر السيارات الكهربائية بالبرد من عدة جوانب؛ إذ تنخفض الطاقة المتاحة من البطارية عندما تكون الخلايا باردة، كما تحتاج السيارة إلى طاقة إضافية لتدفئة المقصورة والحفاظ على درجة حرارة مناسبة للبطارية.

وأظهرت اختبارات لوزارة الطاقة الأمريكية والمختبر الوطني في أرغون انخفاض مدى السيارات الكهربائية عند درجات الحرارة المنخفضة، مع اختلاف التأثير من سيارة إلى أخرى بحسب تصميمها ونظام إدارة الحرارة وطريقة استخدامها.



هل البرد يضر البطارية على المدى الطويل؟



البرودة بحد ذاتها قد تسبب تراجعًا مؤقتًا في الأداء، لكن شحن البطارية وهي شديدة البرودة قد يكون أكثر أهمية من ناحية التأثير على عمرها، إذ يمكن في ظروف معينة أن يحدث ترسيب لليثيوم داخل الخلية، ما قد يساهم في تدهورها مع تكرار هذه الظروف.

ولهذا تعتمد السيارات الكهربائية الحديثة على أنظمة لإدارة حرارة البطارية، وقد تحد من سرعة الشحن أو تعمل على تدفئة البطارية قبل الشحن في الأجواء شديدة البرودة.



لماذا ينفد شحن الهاتف أسرع في البرد؟



تتأثر الهواتف الذكية بالآلية نفسها، إذ ترتفع المقاومة الداخلية للبطارية عند انخفاض الحرارة، وقد ينخفض جهدها بصورة أكبر عند سحب الطاقة.

وفي بعض الحالات، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض سريع في نسبة الشحن أو إيقاف تشغيل الهاتف مؤقتًا، خصوصًا عندما تكون البطارية منخفضة الشحن أو متقدمة في العمر.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن البطارية فقدت جزءًا مماثلًا من سعتها بشكل دائم.



كيف تحافظ على البطارية في الطقس البارد؟



تجنب تعريض الهاتف للبرد الشديد لفترات طويلة.

لا تشحن الهاتف إذا كان شديد البرودة، واتركه يعود إلى درجة حرارة مناسبة تدريجيًا.

في السيارات الكهربائية، استخدم خاصية التدفئة المسبقة للبطارية والمقصورة قبل الانطلاق متى كانت متاحة.

خطط للتوقفات الخاصة بالشحن مسبقًا في الرحلات الطويلة.

استخدم التدفئة في السيارة باعتدال لتقليل استهلاك الطاقة.

لا تعتمد على مدى القيادة الظاهر على الشاشة باعتباره رقمًا ثابتًا، إذ يتغير مع الحرارة والسرعة واستخدام التدفئة وحالة البطارية.

تجنب ترك السيارة لفترات طويلة بمستوى شحن منخفض جدًا خلال الأجواء الباردة.