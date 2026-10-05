محمد بن زايد يهدي صورته لمعلمه

خبرني - أعرب رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره وامتنانه للمعلمين في جميع أنحاء الإمارات.

وكتب بن زايد في منشور عبر منصة "أكس": "في اليوم العالمي للمعلمين، أعرب عن تقديري وامتناني للمعلمين في جميع أنحاء الإمارات، وأشيد بدورهم في تشكيل الأجيال القادمة".

وأضاف: "فليكن هذا اليوم فرصة لنا جميعا للاعتراف بمعلمينا وشكرهم على الأثر الدائم الذي تركوه في حياتنا".

وأرفق الرئيس الإماراتي منشوره بصورة له وكتب عليها إهداء وجهه إلى أحد أستاذته كتب عليها: "أهدي صورتي إلى أستاذي أحمد إبراهيم مندي للذكرى وشكرا".