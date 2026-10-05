تخلص من الكرش في 30 يوماً.. أطعمة على العشاء قد تصنع الفرق

خبرني - تريد التخلص من الدهون خلال 30 يوماً؟ اختر طعامك بعناية. تقول اختصاصية التغذية الرياضية المعتمدة ومؤلفة مشاركة في كتاب "Flat Belly Cookbook for Dummies"، تارا كولينغوود، إنه لا توجد أطعمة سحرية تذيب دهون البطن، لكن خيارات العشاء الصحيحة قادرة فعلاً على دعم خسارة الدهون.

وتنصح بالتركيز على الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف، التي تضبط الجوع المسائي وسكر الدم، وهي عوامل أساسية لتقليل الدهون عموماً ودهون البطن مع مرور الوقت، بحسب تقرير نشره موقع "Eat This, Not That".

1. السلمون والأسماك الدهنية

يعد السلمون والماكريل والسردين مصادر ممتازة للبروتين، وغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية. وتوضح كولينغوود أن البروتين يمنح الشعور بالشبع، بينما تساعد أوميغا 3 في تقليل الالتهاب المرتبط بتخزين دهون البطن. وتنصح بتناولها مع الخضراوات للحصول على عشاء متوازن ومشبع.

2. الخضراوات الورقية

تعد الخضروات الورقية، مثل السبانخ والكرنب والسلق السويسري، قليلة السعرات وكبيرة الحجم وغنية بالألياف، فتملأ الطبق والمعدة وتبقي إجمالي السعرات تحت السيطرة، وهو عامل رئيسي في تقليص دهون البطن.

3. الفاصولياء والعدس

تعتبر الفاصولياء والعدس بروتينات نباتية مشبعة وغنية بالألياف، تساعد في التحكم بالجوع وتثبيت سكر الدم مساءً. كما تحول دون تناول الوجبات الخفيفة ليلاً، وهي عادة قد تقوّض أهداف خسارة الدهون.

4. الخضراوات الصليبية

تحتوي الخضروات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط وكرنب بروكسل والملفوف، على ألياف ومركبات تدعم الهضم وصحة الأمعاء. وتجعلها كثافتها السعرية المنخفضة وحجمها الكبير خياراً مثالياً لتقليل الوزن ودهون البطن.

5. البروتينات الخالية من الدهون

يعد الدجاج والديك الرومي والتوفو وقوداً ممتازاً لخسارة الوزن. فالعشاء الغني بالبروتين يحافظ على الكتلة العضلية الضرورية للإبقاء على معدل الأيض، خاصة مع التقدم في العمر، ويمنح شعوراً بالشبع يمنع الإفراط في الأكل لاحقاً.

6. الحبوب الكاملة

تعتبر الحبوب الكاملة، مثل الكينوا والتورتيلا أو الخبز من القمح الكامل والأرز البني مصادر جيدة للطاقة. وترى كولينغوود أن حصة صغيرة منها على العشاء توازن الوجبة وتمنع الرغبة الشديدة في الطعام، وأن أليافها تديم شبعاً أطول وتدعم أيضاً الصحة. وتنصح بنصف كوب مطبوخ إلى جانب البروتين والخضراوات.

وتختم كولينغوود بأنه رغم أن أي طعام لا يذيب دهون البطن حرفياً، فإن العشاء الذي يضم بروتيناً خالياً من الدهون وخضراوات غنية بالألياف وحبوباً كاملة أو دهوناً صحية قد يسهم في تقليل دهون البطن خلال شهر، شرط أن يقترن بغذاء صحي عموماً وحركة وإدارة للتوتر.