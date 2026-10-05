بازار «ملتقى الإبداع» يحتفي بالخريف ويدعم سيدات المجتمع المحلي في عمّان

خبرني - بمناسبة قدوم فصل الخريف، يستضيف فندق بريستول عمّان بازار «ملتقى الإبداع»، الذي ينطلق يوم السبت الموافق 10 أكتوبر ويستمر لمدة ثلاثة أيام، في أجواء تجمع بين الإبداع، التسوق، ودعم المجتمع المحلي.

ويأتي هذا البازار في إطار مبادرة تهدف إلى دعم سيدات المجتمع المحلي وتمكينهن من عرض وتسويق منتجاتهن، وتسليط الضوء على المواهب والمشاريع المنزلية والحرف اليدوية التي تعكس روح الإبداع والأصالة.

ويضم البازار مجموعة متنوعة من المنتجات المصنّعة منزلياً، والمأكولات والمشغولات اليدوية، إلى جانب العديد من الحرف والمنتجات المميزة التي تقدمها سيدات ومبدعات من المجتمع المحلي.

ويمثل «ملتقى الإبداع» فرصة للجمهور للتعرّف على هذه المنتجات ودعم أصحاب المشاريع والمواهب المحلية، من خلال اقتناء منتجات مميزة والمساهمة في تعزيز دور المرأة المنتجة وتشجيع المشاريع المنزلية والحرف التقليدية.

ويهدف الحدث إلى أن يكون مساحة تفاعلية تجمع أفراد المجتمع في أجواء خريفية مميزة، وتمنح الزوار تجربة تسوق مختلفة تحمل في طياتها رسالة إنسانية واجتماعية نبيله