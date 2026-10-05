وفد باكستاني رفيع إلى الرياض للمشاركة في اجتماع طارئ ضمن اتفاق مكة

خبرني - أعلنت باكستان أن وفدا رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، سيزور السعودية للمشاركة في اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الإستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك اليوم الاثنين.

ووفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية فإن الاجتماع الذي سيعقد في الرياض سيشارك فيه مسؤولون بارزون من الدول الأعضاء؛ السعودية وباكستان وتركيا.

وجاء في البيان أيضا أن اجتماع الرياض سيناقش آخر التطورات في المنطقة ويستعرض التعاون الجاري في إطار اتفاقية مكة.

وكان وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، قال الجمعة الماضي إن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا في الرياض لبحث الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله (الحوثيين) على الأراضي السعودية وسبل التعامل معها، إلى جانب استعراض التعاون القائم بين الدول الثلاث.

وأوضح وزير الخارجية الباكستاني، أن المباحثات ستتطرق إلى مقترح للانخراط السياسي مع الحوثيين بدلا من الخيار العسكري، إثر نهج اقترحته إيران لمعالجة الأزمة، مؤكدا أن الفكرة لا تزال في إطار المشاورات الأولية ولم تتخذ شكل عرض رسمي مكتوب.

وعلى صعيد العضوية، كشف "دار" أن أكثر من 6 دول أبدت اهتمامها بالانضمام إلى الاتفاقية، موضحا أن مناقشة طلبات الانضمام لن تكون ممكنة قبل استكمال تفعيل الاتفاقية بالكامل، وهي عملية قد تستغرق نحو عام.

يُذكر أن الدول الثلاث وقّعت اتفاقية مكة للدفاع المشترك في السابع من أغسطس/آب الماضي، التي تتعهد فيها باعتبار أي هجوم على إحداها هجوما عليها جميعا.

وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، عقد رؤساء أركان جيوش الدول الثلاث اجتماعا في الرياض، أدانوا خلاله هجمات الحوثيين على السعودية.