ضبط مركبة شحن تقل 21 راكبا داخل صندوقها على طريق المطار

خبرني - ضبطت الدوريات الخارجية خلال الـ24 ساعة الماضية مركبة شحن على طريق المطار كانت تقل 21 راكبا داخل صندوقها الخلفي، فيما تعاملت مع حادثي تدهور لمركبتي شحن على طريقي الصفاوي-الرويشد والأزرق-الصفاوي.

وقال ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية النقيب مهدي الحمود، الاثنين، إن الدورية أوقفت المركبة على طريق المطار بعد استخدامها لنقل الركاب خلافا للغرض المخصص لها، مشيرا إلى أن نقل 21 شخصا داخل صندوق الشحن يشكل خطرا كبيرا عليهم، وقد يؤدي إلى إصابات أو وفيات في حال وقوع حادث.

وجرى بحسب الحمود اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق، فيما أمنت الدورية نقل الركاب بواسطة إحدى المركبات العمومية.

وفي حادث وقع في ساعات الصباح الأولى، تدهورت مركبة شحن على طريق الصفاوي-الرويشد بعد محطة الأشقف الأمنية، خارج حرم الشارع العام، واقتصرت الأضرار على المادية دون تسجيل إصابات.

وعند الساعة 4:30 صباحا، تدهورت مركبة شحن أخرى على طريق الأزرق-الصفاوي، قبل محطة تل الحسن الأمنية، وأسفر الحادث عن إصابة متوسطة نقلت إلى مركز طبي الأزرق، فيما كانت المركبة خارج حرم الشارع العام.

حملة شتوية لفحص صلاحية المركبات

وفي إطار الاستعداد لفصل الشتاء، تبدأ الأحد المقبل حملة وطنية للتأكد من صلاحية المركبات على الطرق الداخلية والخارجية، وفق الحمود.

وتستهدف الحملة رصد الأعطال والنواقص الفنية التي قد تعرض السائق أو مستخدمي الطريق للخطر، مع منح سائق المركبة التي تحتاج إلى تصويب مهلة أسبوع لمعالجة الخلل دون تحرير مخالفة بحقه.

وتشمل عمليات الفحص مركبات الشحن والنقل، ومركبات نقل الركاب المتوسطة، والحافلات والمركبات الصغيرة، مع التركيز على سلامة الإطارات والإنارة والزجاج الجانبي والخلفي وأي أعطال فنية تؤثر في سلامة المركبة.

وتنفذ عمليات الفحص من خلال الإدارات المرورية والإدارة الملكية لحماية البيئة.

انتشار للدوريات لضبط المخالفات الخطرة

وبالتزامن مع الحركة الصباحية، انتشرت الدوريات بإشراف مباشر من رؤساء الأقسام والفروع على مداخل عمّان ومخارجها ومداخل المحافظات ومخارجها، مع التركيز على المخالفات التي تهدد السلامة المرورية، ومنها الانشغال أثناء القيادة واستخدام الهاتف، ونقل ركاب إضافيين، ومخالفات المسارب والحمولات.

وسجلت الحركة المرورية صباح الاثنين، نشاطا على طريق المطار وجسر مأدبا باتجاه عمّان، وكذلك من بوابة الجنوب أسفل جسر مأدبا باتجاه العاصمة.

وشهد الطريق الصحراوي في منطقة الأبيض حركة نشطة، خصوصا لمركبات الشحن، فيما كانت الحركة متوسطة عند محطة زمالة الأمنية باتجاه الجنوب.

وعلى طريق إربد-عمّان، رصدت كاميرا محطة سيل جرش حركة نشطة باتجاه العاصمة، مقابل حركة أقل من المتوسطة باتجاه محافظات الشمال.

وفي محطة رأس النقب ونهاية الطريق الصحراوي، كانت حركة مركبات الشحن باتجاه الجنوب، بينما سجل طريق عمّان-الزرقاء حركة نشطة وقوية باتجاه الزرقاء.

كما كانت الحركة نشطة أمام الجامعة الهاشمية على طريق المفرق-الزرقاء، وفي بداية طريق المطار أمام الجيزة باتجاه عمّان، مقابل حركة متوسطة على طريق إربد-عمّان أمام جامعة فيلادلفيا باتجاه محافظات الشمال.

ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى فحص مركباتهم والتأكد من سلامتها الفنية قبل فصل الشتاء، والالتزام بقواعد السير وتجنب المخالفات التي تهدد السلامة المرورية.