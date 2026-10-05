الكشف عن معلومات جدبدة عن قائد (فلاي دبي)

خبرني - كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السلطات العُمانية كانت قد منعت مساعد الطيار همام الهمامي، المتهم بمحاولة إسقاط طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي"، من الطيران في وقت سابق، بعد رصد ما وصفته بـ"اهتمام مفرط بالأفكار المتطرفة"، لكنها لم تبلغ جهات أوسع بمخاوفها بشأنه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن السلطات العُمانية درست بعناية نشاط الهمامي على الإنترنت خلال فترة عمله لدى شركة "الطيران العُماني" الحكومية بين عامي 2022 و2025، وخلصت إلى وجود توجهات أثارت مخاوفها.

وبحسب الصحيفة، أوقفت السلطات العُمانية الهمامي عن العمل طياراً ونقلته إلى وظيفة إدارية، كما أخضعته لبرنامج لإعادة التأهيل من التطرف، من دون أن تنقل تلك المعلومات إلى جهات أوسع.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن شركة "فلاي دبي" أجرت فحصاً بشأن وجود سوابق جنائية للهمامي قبل تعيينه، لكنها لم تتواصل مع السلطات في عُمان للحصول على معلومات بشأن خبرته العملية السابقة. وأضافت أن السلطات الإماراتية تحقق مع الموظفين الذين شاركوا في عملية توظيفه.

وفي السياق، أفادت الخطوط الملكية المغربية في وقت سابق بأن الهمامي أكمل تدريباً نظرياً لمدة ثلاثة أشهر لديها عام 2025، في إطار إجراءات ما قبل التوظيف، إلا أن طلبه للعمل لم يُقبل بعد انتهاء الفترة، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ووفق تقارير إعلامية إسرائيلية، لم تكن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية على علم بأن الهمامي مُنع سابقاً من الطيران في عُمان بسبب آرائه المتطرفة، كما لم يتضمن ملفه الشخصي أي ملاحظة أو مخالفة تأديبية.

وأفادت التقارير بأن وزارة النقل الإسرائيلية لم تكن تفحص طياري شركات الطيران الأجنبية الذين يقودون رحلات إلى مطار بن غوريون حتى الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن من بينهم طيارين يحملون جنسيات مزدوجة، بما في ذلك جنسيات إيرانية وسورية وعراقية.

اختار «فلاي دبي» بسبب رحلات تل أبيب

وفي تفاصيل إضافية، نقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر أن الهمامي سافر إلى تل أبيب عدة مرات بصفته طياراً، وأن "فلاي دبي" عينته للعمل على خط الرحلات إلى تل أبيب.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد ذكرت، الأحد، أن الهمامي أقر خلال استجوابه في الإمارات بأنه اختار العمل لدى "فلاي دبي" لأنها تسير رحلات إلى تل أبيب، وأنه خطط للعملية قبل توظيفه في الشركة.

وبحسب مقتطفات من التحقيق بثتها القناة، قال الهمامي: "تحققت من الشركة التي تطير إلى تل أبيب، ولهذا اخترت فلاي دبي. خططت لذلك قبل قبولي".

من جهتها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الهمامي قال خلال التحقيق إنه خطط لتحطيم الطائرة في مطار بن غوريون، وإنه هاجم الطيار عندما كانت الطائرة في الأجواء الأردنية وقريبة من إسرائيل.

ووصل فريق من المحققين الإسرائيليين إلى الإمارات، السبت، للمشاركة في التحقيق إلى جانب أجهزة أمنية من دول أخرى، فيما يتركز التحقيق، بحسب المعلومات المنشورة، على تحركات الهمامي السابقة وسفره إلى إسرائيل، وسط ترجيحات بأنه تصرف بمفرده.

وكانت وكالة أنباء الإمارات قد أفادت بأن السلطات فتحت تحقيقاً لتحديد ملابسات الواقعة ودوافعها، وما إذا كانت مرتبطة بنشاط إرهابي أو بتخطيط أو توجيه مسبق.